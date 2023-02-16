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Сурков ожидает нормализации отношений России с Западом в будущем - РИА Новости, 16.02.2023
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Сурков ожидает нормализации отношений России с Западом в будущем
Сурков ожидает нормализации отношений России с Западом в будущем - РИА Новости, 16.02.2023
Сурков ожидает нормализации отношений России с Западом в будущем
Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков, который ранее курировал украинское направление, заявил, что ожидает нормализации отношений России с Западом в... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:10
2023-02-16T12:10
россия
владислав сурков
нато
в мире
сша
евросоюз
европа
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков, который ранее курировал украинское направление, заявил, что ожидает нормализации отношений России с Западом в будущем. Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в статье в "Российской газете" заявил, что России больше не о чем и незачем договариваться с Западом, сейчас о доверии даже не может идти речи, а попытки расширить НАТО на восток были подготовкой к войне с РФ. "Да", - сказал Сурков, отвечая на вопрос о том, нормализуются ли в обозримом будущем отношения России и Запада, в интервью руководителю научного совета Центра политконъюнктуры Алексею Чеснакову, опубликованному в его Telegram-канале. Также он заявил, что удовлетворен тем, как произошло расширение западных границ РФ, о чем упоминал ранее в своей статье "Туманное будущее похабного мира". Текст статьи был опубликован на сайте "Актуальные комментарии", в ней Сурков заявил, что современная Россия выступает против войны, однако страна не может находиться в границах "похабного мира", установленных в 1918 году после подписания Брестского мира с Германией: западная граница нынешней России почти буквально совпадает с линией ограничения, обозначенной тогда. Сурков добавил, что считает действия российской армии эффективными. "Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20230216/ukraina-1852362191.html
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россия, владислав сурков, нато, в мире, сша, евросоюз, европа
Россия, Владислав Сурков, НАТО, В мире, США, Евросоюз, Европа
12:10 16.02.2023
 
Сурков ожидает нормализации отношений России с Западом в будущем

Экс-помощник президента Сурков ожидает нормализации отношений России с Западом в будущем

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкБывший помощник президента России Владислав Сурков
Бывший помощник президента России Владислав Сурков - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Бывший помощник президента России Владислав Сурков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков, который ранее курировал украинское направление, заявил, что ожидает нормализации отношений России с Западом в будущем.
Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в статье в "Российской газете" заявил, что России больше не о чем и незачем договариваться с Западом, сейчас о доверии даже не может идти речи, а попытки расширить НАТО на восток были подготовкой к войне с РФ.
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"Да", - сказал Сурков, отвечая на вопрос о том, нормализуются ли в обозримом будущем отношения России и Запада, в интервью руководителю научного совета Центра политконъюнктуры Алексею Чеснакову, опубликованному в его Telegram-канале.
Также он заявил, что удовлетворен тем, как произошло расширение западных границ РФ, о чем упоминал ранее в своей статье "Туманное будущее похабного мира".
Текст статьи был опубликован на сайте "Актуальные комментарии", в ней Сурков заявил, что современная Россия выступает против войны, однако страна не может находиться в границах "похабного мира", установленных в 1918 году после подписания Брестского мира с Германией: западная граница нынешней России почти буквально совпадает с линией ограничения, обозначенной тогда.
Сурков добавил, что считает действия российской армии эффективными.
"Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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