https://ria.ru/20230216/soglasheniya-1852386528.html

У России не было пессимизма на переговорах по "Минску-2", заявили в Кремле

У России не было пессимизма на переговорах по "Минску-2", заявили в Кремле - РИА Новости, 16.02.2023

У России не было пессимизма на переговорах по "Минску-2", заявили в Кремле

У Москвы изначально не было пессимизма по поводу Минских соглашений, ее целью было выйти на урегулирование ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T13:13

2023-02-16T13:13

2023-02-16T13:55

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

владислав сурков

минские соглашения

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. У Москвы изначально не было пессимизма по поводу Минских соглашений, ее целью было выйти на урегулирование ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет, конечно. Была цель выполнить, реализовать эти договоренности и выйти на урегулирование", — сказал представитель Кремля.Так он ответил на вопрос журналистов, был ли у представителей России пессимизм относительно переговоров по Минским соглашениям.Он напомнил, что впоследствии представители Украины, Германии и Франции — непосредственные участники минского процесса — открыто заявили, что это был камуфляж для подготовки Киева к силовому решению проблемы Донбасса.Ранее бывший помощник президента Владислав Сурков, который курировал украинское направление, заявил, что, работая над Минскими соглашениями, он не рассчитывал на их выполнение.Песков посоветовал журналистам обратиться за разъяснениями этих слов к самому Суркову.Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако этот план так и не был выполнен Киевом.

https://ria.ru/20230210/donbass-1851208056.html

https://ria.ru/20230209/minsk-1850933734.html

https://ria.ru/20230212/zelenskiy-1851443578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, дмитрий песков, владислав сурков, минские соглашения