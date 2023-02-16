Рейтинг@Mail.ru
У России не было пессимизма на переговорах по "Минску-2", заявили в Кремле - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/soglasheniya-1852386528.html
У России не было пессимизма на переговорах по "Минску-2", заявили в Кремле
У России не было пессимизма на переговорах по "Минску-2", заявили в Кремле - РИА Новости, 16.02.2023
У России не было пессимизма на переговорах по "Минску-2", заявили в Кремле
У Москвы изначально не было пессимизма по поводу Минских соглашений, ее целью было выйти на урегулирование ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:13
2023-02-16T13:55
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
владислав сурков
минские соглашения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147701/33/1477013326_0:46:3479:2003_1920x0_80_0_0_5c0ce466b201d5cdaae7e1bf7d880daf.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. У Москвы изначально не было пессимизма по поводу Минских соглашений, ее целью было выйти на урегулирование ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет, конечно. Была цель выполнить, реализовать эти договоренности и выйти на урегулирование", — сказал представитель Кремля.Так он ответил на вопрос журналистов, был ли у представителей России пессимизм относительно переговоров по Минским соглашениям.Он напомнил, что впоследствии представители Украины, Германии и Франции — непосредственные участники минского процесса — открыто заявили, что это был камуфляж для подготовки Киева к силовому решению проблемы Донбасса.Ранее бывший помощник президента Владислав Сурков, который курировал украинское направление, заявил, что, работая над Минскими соглашениями, он не рассчитывал на их выполнение.Песков посоветовал журналистам обратиться за разъяснениями этих слов к самому Суркову.Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако этот план так и не был выполнен Киевом.
https://ria.ru/20230210/donbass-1851208056.html
https://ria.ru/20230209/minsk-1850933734.html
https://ria.ru/20230212/zelenskiy-1851443578.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147701/33/1477013326_375:0:3104:2047_1920x0_80_0_0_403f11c244be147dcd8e3399a6ab4929.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, дмитрий песков, владислав сурков, минские соглашения
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владислав Сурков, Минские соглашения
13:13 16.02.2023 (обновлено: 13:55 16.02.2023)
 
У России не было пессимизма на переговорах по "Минску-2", заявили в Кремле

Песков: Россия изначально не испытывала пессимизма относительно Минских соглашений

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко, Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко в Минске на церемонии совместного фотографирования после переговоров по урегулированию кризиса на Украине
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко в Минске на церемонии совместного фотографирования после переговоров по урегулированию кризиса на Украине - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко в Минске на церемонии совместного фотографирования после переговоров по урегулированию кризиса на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. У Москвы изначально не было пессимизма по поводу Минских соглашений, ее целью было выйти на урегулирование ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, конечно. Была цель выполнить, реализовать эти договоренности и выйти на урегулирование", — сказал представитель Кремля.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 16:07Специальная военная операция на Украине
Пушилин заявил, что не верил в Минские соглашения
Так он ответил на вопрос журналистов, был ли у представителей России пессимизм относительно переговоров по Минским соглашениям.
"Но то, что по крайней мере уже на заключительной стадии был определенный пессимизм, когда мы видели реальное поведение Киева, Берлина, Парижа, было понятно, что пытаются заменить и подменить чем угодно, пытаются обрушить последовательность обязательств. Вы помните, тогда последовательность была критически важна. Уже тогда появился пессимизм", — продолжил Песков.
Он напомнил, что впоследствии представители Украины, Германии и Франции — непосредственные участники минского процесса — открыто заявили, что это был камуфляж для подготовки Киева к силовому решению проблемы Донбасса.
Ранее бывший помощник президента Владислав Сурков, который курировал украинское направление, заявил, что, работая над Минскими соглашениями, он не рассчитывал на их выполнение.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 17:50Специальная военная операция на Украине
Зеленский признался, что не собирался выполнять Минские соглашения
Песков посоветовал журналистам обратиться за разъяснениями этих слов к самому Суркову.

"Вы знаете, сколько российская сторона приложила усилий на переговорном треке для того, чтобы вынудить и украинскую сторону, и Берлин, и Париж все-таки встать на путь реализации тех обязательств, которые стороны на себя взяли по этим минским договоренностям", — сказал он.

Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако этот план так и не был выполнен Киевом.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
12 февраля, 08:00
Зеленский определил судьбу Украины одной фразой
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий ПесковВладислав СурковМинские соглашения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала