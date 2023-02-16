13:13 16.02.2023 (обновлено: 13:55 16.02.2023)
У России не было пессимизма на переговорах по "Минску-2", заявили в Кремле
Песков: Россия изначально не испытывала пессимизма относительно Минских соглашений
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко, Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко в Минске на церемонии совместного фотографирования после переговоров по урегулированию кризиса на Украине
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко в Минске на церемонии совместного фотографирования после переговоров по урегулированию кризиса на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. У Москвы изначально не было пессимизма по поводу Минских соглашений, ее целью было выйти на урегулирование ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, конечно. Была цель выполнить, реализовать эти договоренности и выйти на урегулирование", — сказал представитель Кремля.
Так он ответил на вопрос журналистов, был ли у представителей России пессимизм относительно переговоров по Минским соглашениям.
"Но то, что по крайней мере уже на заключительной стадии был определенный пессимизм, когда мы видели реальное поведение Киева, Берлина, Парижа, было понятно, что пытаются заменить и подменить чем угодно, пытаются обрушить последовательность обязательств. Вы помните, тогда последовательность была критически важна. Уже тогда появился пессимизм", — продолжил Песков.
Он напомнил, что впоследствии представители Украины, Германии и Франции — непосредственные участники минского процесса — открыто заявили, что это был камуфляж для подготовки Киева к силовому решению проблемы Донбасса.
Ранее бывший помощник президента Владислав Сурков, который курировал украинское направление, заявил, что, работая над Минскими соглашениями, он не рассчитывал на их выполнение.
Песков посоветовал журналистам обратиться за разъяснениями этих слов к самому Суркову.
"Вы знаете, сколько российская сторона приложила усилий на переговорном треке для того, чтобы вынудить и украинскую сторону, и Берлин, и Париж все-таки встать на путь реализации тех обязательств, которые стороны на себя взяли по этим минским договоренностям", — сказал он.
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако этот план так и не был выполнен Киевом.
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