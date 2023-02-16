12:18 16.02.2023 (обновлено: 12:28 16.02.2023)
Сурков заявил, что, работая над "Минском-2", не ожидал его выполнения
Экс-помощник президента Сурков заявил, что не рассчитывал на выполнение Минских соглашений
Владислав Сурков. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков, который ранее курировал украинское направление, заявил, что, работая над Минскими соглашениями, не рассчитывал, что они будут выполнены.
"Нет", - ответил Сурков в интервью руководителю научного совета Центра политконъюнктуры Алексею Чеснакову, отвечая на вопрос о том, исходил ли он из того, что Минские соглашения должны быть выполнены, работая над ними. Интервью опубликовано в телеграм-канале политолога.
12 февраля, 08:00Зеленский определил судьбу Украины одной фразой
Комплекс мер по выполнению Минских соглашений по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины был подписан 12 февраля 2015 года в Минске. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал Минские соглашения.
Ранее Владимир Зеленский в интервью Spiegel признался, что сам заявлял экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о "невыполнимости" минских соглашений и что он не планировал их выполнять. Перед этим Меркель (занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год) сказала, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. В свою очередь Франсуа Олланд, занимавший пост президента Франции с 2012 по 2017 годы, согласился с Меркель, что минские соглашения дали киевскому режиму время на то, чтобы стать сильнее. Оба участвовали в саммите "нормандской четверки", на которых был согласован комплекс мер по выполнению минских соглашений. Борис Джонсон во время визита в Киев в конце января заявил, что нормандский формат переговоров по Украине был "дипломатической имитацией".