https://ria.ru/20230216/surkov-1852368398.html

Сурков заявил, что, работая над "Минском-2", не ожидал его выполнения

Сурков заявил, что, работая над "Минском-2", не ожидал его выполнения - РИА Новости, 16.02.2023

Сурков заявил, что, работая над "Минском-2", не ожидал его выполнения

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков, который ранее курировал украинское направление, заявил, что, работая над Минскими соглашениями, не рассчитывал,... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T12:18

2023-02-16T12:18

2023-02-16T12:28

политика

украина

донбасс

владислав сурков

минские соглашения

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков, который ранее курировал украинское направление, заявил, что, работая над Минскими соглашениями, не рассчитывал, что они будут выполнены. "Нет", - ответил Сурков в интервью руководителю научного совета Центра политконъюнктуры Алексею Чеснакову, отвечая на вопрос о том, исходил ли он из того, что Минские соглашения должны быть выполнены, работая над ними. Интервью опубликовано в телеграм-канале политолога. Комплекс мер по выполнению Минских соглашений по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины был подписан 12 февраля 2015 года в Минске. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал Минские соглашения. Ранее Владимир Зеленский в интервью Spiegel признался, что сам заявлял экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о "невыполнимости" минских соглашений и что он не планировал их выполнять. Перед этим Меркель (занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год) сказала, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. В свою очередь Франсуа Олланд, занимавший пост президента Франции с 2012 по 2017 годы, согласился с Меркель, что минские соглашения дали киевскому режиму время на то, чтобы стать сильнее. Оба участвовали в саммите "нормандской четверки", на которых был согласован комплекс мер по выполнению минских соглашений. Борис Джонсон во время визита в Киев в конце января заявил, что нормандский формат переговоров по Украине был "дипломатической имитацией".

https://ria.ru/20230212/zelenskiy-1851443578.html

https://ria.ru/20230208/ukraina-1850358624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, украина, донбасс, владислав сурков, минские соглашения