https://ria.ru/20210903/platforma-1748646999.html

"Оппозиционная платформа" обвинила Киев в отсутствии решения по Донбассу

"Оппозиционная платформа" обвинила Киев в отсутствии решения по Донбассу - РИА Новости, 03.09.2021

"Оппозиционная платформа" обвинила Киев в отсутствии решения по Донбассу

Власти Украины плохо подготовили визит президента Владимира Зеленского в США, на нем необходимо было, в частности, поднять вопрос новой миссии США–РФ по... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T23:03

2021-09-03T23:03

2021-09-03T23:03

в мире

сша

владимир зеленский

верховная рада украины

владислав сурков

юрий бойко

донбасс

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Власти Украины плохо подготовили визит президента Владимира Зеленского в США, на нем необходимо было, в частности, поднять вопрос новой миссии США–РФ по урегулированию в Донбассе, заявил депутат Верховной рады и сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.Зеленский находится в США, в среду у него состоялась встреча с президентом Джо Байденом."Я считаю, что визит был подготовлен плохо, потому что, когда американцы приезжают на переговоры, они очень четко формулируют, что они хотят, и этого добиваются. И точно такой же подход они требуют от переговоров к себе", – сказал Бойко в эфире телеканала "Украина 24"."Что нас должно было интересовать в первую очередь? Мы должны были добиться специальной миссии Америка–Россия, которая была в формате Волкер–Сурков (Курт Волкер – бывший спецпредставитель США по Украине, Владислав Сурков – экс-помощник президента РФ – ред.), потому как на первом этапе ее функционирования она была очень эффективной, мы видели, что процесс пошел", – добавил он.По его словам, также Зеленскому было необходимо поднять вопрос взаимной торговли."Мы продаем товаров в США на 1 миллиард долларов, а покупаем у них – на 3. И нам нужно было в первую очередь освободить украинских предпринимателей от демпинговой пошлины и выровнять торговый баланс", – заявил Бойко.Депутат считает, что Украина с моральной точки зрения должна была инициировать перенос визита на фоне ситуации в Афганистане.

https://ria.ru/20210903/zayavlenie-1748608848.html

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донбасс

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в мире, сша, владимир зеленский, верховная рада украины, владислав сурков, юрий бойко, донбасс, оппозиционная платформа - за жизнь, россия