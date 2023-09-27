https://ria.ru/20230927/rossiya-1898910638.html

Сурков считает, что победа России станет шагом к интеграции Великого Севера

Сурков считает, что победа России станет шагом к интеграции Великого Севера - РИА Новости, 27.09.2023

Сурков считает, что победа России станет шагом к интеграции Великого Севера

Победа России изменит не только ее саму, но и так называемый Запад, а также послужит "интеграции Великого Севера", пишет бывший помощник российского президента... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T12:11

2023-09-27T12:11

2023-09-27T14:52

специальная военная операция на украине

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владислав сурков

евросоюз

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Победа России изменит не только ее саму, но и так называемый Запад, а также послужит "интеграции Великого Севера", пишет бывший помощник российского президента Владислав Сурков в статье, опубликованной на портале "Актуальные комментарии"."Будет Великий Север — Россия, США и Европа, образующие общее социокультурное пространство. Триединый северный геополитический кластер", — считает политик.По его словам, на скорое появление Севера указывает актуализация понятия "Глобальный Юг"."А юга ведь без севера не бывает", — заметил Сурков. Когда-то, пишет экс-советник президента, понятие "Глобальный Север" было фактически синонимом Запада, но не прижилось, а теперь контуры Великого Севера, хотя и едва видны, но уже проступают и "несут совсем другой смысл"."На наших глазах идет бурная реакция синтеза цивилизаций. Ее результатом станет, когда все ложное выпадет в осадок, растворение и Запада, и Востока в Великом Севере. Все участники этого процесса переживают и не раз еще переживут трагические трансформации, пока не начнут подходить друг другу для совместного исторического проекта. На это уже ушли века, и уйдет еще немало десятилетий", — предполагает Сурков.По его мнению, шанс на создание большого северного союза был упущен в начале нулевых, когда российский президент предложил американцам подумать о вступлении России в НАТО. Но предложение было отклонено и, скорее, как считает Сурков, из-за страха, что Москва "сможет оспаривать гегемонию" Вашингтона и перехватывать рычаги влияния на младших членов альянса. Кроме того, США, которые живут с "хроническими фобиями и маниями", и несамостоятельный ЕС не скоро дозреют до "правильного мира", поделился мнением Сурков. При этом, он отмечает, что не скоро — не значит никогда.

https://ria.ru/20230918/ucheniya-1896974353.html

https://ria.ru/20230927/porazhenie-1898853063.html

https://ria.ru/20230921/spetsoperatsiya-1897749425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, владислав сурков, евросоюз