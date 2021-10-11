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В Совфеде прокомментировали прогноз Суркова об исчезновении парламента
В Совфеде прокомментировали прогноз Суркова об исчезновении парламента - РИА Новости, 11.10.2021
В Совфеде прокомментировали прогноз Суркова об исчезновении парламента
Парламент через сто лет действительно может перестать существовать по причине налаживания прямого диалога населения с властями в интернет-пространстве, однако... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T17:24
2021-10-11T17:24
англия
владислав сурков
александр башкин
политика
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Парламент через сто лет действительно может перестать существовать по причине налаживания прямого диалога населения с властями в интернет-пространстве, однако пока за 800 с лишним лет существования парламентаризма он доказал свою универсальность, считает сенатор Александр Башкин.Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков в опубликованной в понедельник статье на портале "Актуальные комментарии" высказал мнение, что к 2121 году может установиться так называемая "безлюдная демократия", которая, в частности, приведет к упразднению парламента из-за его ненужности."Не исключено, действительно, что технический прогресс приведет к такому варианту развития событий. Мы видим с вами, как он ускорился за последние годы. Но, как и раньше, достоверный прогноз на сто лет вперед дать невозможно, разные так и не сбывшиеся прогнозы это не раз доказывали", - сказал Башкин РИА Новости.При этом он напомнил, что парламентская демократия существует уже больше 800 лет с тех пор, как в Англии появился первый парламент, и с тех пор лучше формы государственного управления так и не появилось."Но прогноз такого опытного человека, как Вячеслав Сурков, всегда интересен и, возможно, он ближе к истине, чем многие другие", - полагает сенатор.
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англия, владислав сурков, александр башкин, политика
17:24 11.10.2021
 
В Совфеде прокомментировали прогноз Суркова об исчезновении парламента

Сенатор Башкин оценил прогноз Суркова, что парламент может исчезнуть через сто лет

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин
Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Парламент через сто лет действительно может перестать существовать по причине налаживания прямого диалога населения с властями в интернет-пространстве, однако пока за 800 с лишним лет существования парламентаризма он доказал свою универсальность, считает сенатор Александр Башкин.
Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков в опубликованной в понедельник статье на портале "Актуальные комментарии" высказал мнение, что к 2121 году может установиться так называемая "безлюдная демократия", которая, в частности, приведет к упразднению парламента из-за его ненужности.
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"Не исключено, действительно, что технический прогресс приведет к такому варианту развития событий. Мы видим с вами, как он ускорился за последние годы. Но, как и раньше, достоверный прогноз на сто лет вперед дать невозможно, разные так и не сбывшиеся прогнозы это не раз доказывали", - сказал Башкин РИА Новости.
При этом он напомнил, что парламентская демократия существует уже больше 800 лет с тех пор, как в Англии появился первый парламент, и с тех пор лучше формы государственного управления так и не появилось.
"Но прогноз такого опытного человека, как Вячеслав Сурков, всегда интересен и, возможно, он ближе к истине, чем многие другие", - полагает сенатор.
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