https://ria.ru/20211011/parlament-1754066334.html

В Совфеде прокомментировали прогноз Суркова об исчезновении парламента

В Совфеде прокомментировали прогноз Суркова об исчезновении парламента - РИА Новости, 11.10.2021

В Совфеде прокомментировали прогноз Суркова об исчезновении парламента

Парламент через сто лет действительно может перестать существовать по причине налаживания прямого диалога населения с властями в интернет-пространстве, однако... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T17:24

2021-10-11T17:24

2021-10-11T17:24

англия

владислав сурков

александр башкин

политика

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Парламент через сто лет действительно может перестать существовать по причине налаживания прямого диалога населения с властями в интернет-пространстве, однако пока за 800 с лишним лет существования парламентаризма он доказал свою универсальность, считает сенатор Александр Башкин.Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков в опубликованной в понедельник статье на портале "Актуальные комментарии" высказал мнение, что к 2121 году может установиться так называемая "безлюдная демократия", которая, в частности, приведет к упразднению парламента из-за его ненужности."Не исключено, действительно, что технический прогресс приведет к такому варианту развития событий. Мы видим с вами, как он ускорился за последние годы. Но, как и раньше, достоверный прогноз на сто лет вперед дать невозможно, разные так и не сбывшиеся прогнозы это не раз доказывали", - сказал Башкин РИА Новости.При этом он напомнил, что парламентская демократия существует уже больше 800 лет с тех пор, как в Англии появился первый парламент, и с тех пор лучше формы государственного управления так и не появилось."Но прогноз такого опытного человека, как Вячеслав Сурков, всегда интересен и, возможно, он ближе к истине, чем многие другие", - полагает сенатор.

https://ria.ru/20210618/kontrataka-1737649483.html

https://ria.ru/20210618/putin-1737606924.html

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англия, владислав сурков, александр башкин, политика