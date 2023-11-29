https://ria.ru/20231129/surkov-1912579217.html

Сурков рассказал о тайных мечтах Украины

Сурков рассказал о тайных мечтах Украины - РИА Новости, 29.11.2023

Сурков рассказал о тайных мечтах Украины

В офисе президента Украины есть те, кто мечтает о новых Минских соглашениях, написал бывший помощник президента России Владислав Сурков в своей статье "Сумерки... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T11:24

2023-11-29T11:24

2023-11-29T11:52

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В офисе президента Украины есть те, кто мечтает о новых Минских соглашениях, написал бывший помощник президента России Владислав Сурков в своей статье "Сумерки на хуторе". "Многие на Банковой тайком мечтают о Минске-3. Зря. И Минска-3 не будет. Россия давно уже не посредник, терпеливо разбирающий соседскую склоку. Россия теперь нетерпеливый участник большой борьбы, который возьмет свое. Разумейте, языцы", — написал он. Сурков добавил, что у властей нет дальнейшего плана действий, что, в свою очередь, приводит к разочарованию украинцев в своей власти."И правда, кто им поможет? Заживо мумифицированный Байден? Декадент Залужный? Несчастная бездетная пара Ермак/Зеленский? Вряд ли", — заключил бывший помощник Путина. Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231129/zelenskiy-1912545139.html

https://ria.ru/20231129/ukraina-1912548610.html

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в мире, украина, владислав сурков, россия, сша, евросоюз