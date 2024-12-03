https://ria.ru/20241203/surkov-1987120770.html

Экс-замглавы правительства заявил о вырождении либерализма

Экс-замглавы правительства заявил о вырождении либерализма - РИА Новости, 03.12.2024

Экс-замглавы правительства заявил о вырождении либерализма

Либерализм выродился, он потерпел поражение даже на своем поле боя в США, заявил бывший замглавы правительства РФ Владислав Сурков. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T16:17

2024-12-03T16:17

2024-12-03T16:17

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владислав сурков

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БЕЛГРАД, 3 дек – РИА Новости. Либерализм выродился, он потерпел поражение даже на своем поле боя в США, заявил бывший замглавы правительства РФ Владислав Сурков. Статья Суркова "Сексуальная контрреволюция и либерализм" опубликована на первой полосе сербского еженедельного издания "Поредак". "Одни хотят однополярного мира, другие многополярного. Можем подумать "ну и что" и добавить в духе (Николая) Гоголя: "Кто-то любит попа, а кто-то попадью". Но тут речь не о вкусе, а о серьезном политическом эпосе, борьбе гигантов. И один из гигантов, либерализм, побежден. При этом на своем поле боя - в США. В Вашингтон триумфально вступает Траск - неразлучный сейчас дуэт (победившего на президентских выборах в США Дональда - ред.) Трампа и (предпринимателя Илона - ред.) Маска, который марширует во главе восставших консерваторов", - отмечает Сурков в статье. По словам автора, исторически либерализм сделал большую и важную работу, освободив чернокожих, женщин, зависимых крестьян, пролетариев, "освободив почти всех от всего". Однако на этом он не остановился и "начал копаться по свободному обществу" в поисках того, кого бы еще "освободить", считает Сурков. В рамках этого дальнейшего "освобождения", по мнению Суркова, появились такие новшества, как самоопределение в вопросе половой принадлежности людей, и дошло до "бородатых женщин" и других подобных явлений. "Либерализм выродился в либертинизм по одной простой причине: свобода перестала быть ценностью. В общественных классах и кастах прошлого свободными считались только высшие классы. Свобода была редкостью, привилегией. В условиях массовой демократии она начала менять хозяев и стала общедоступна, как товар широкого потребления. Ранее обладание свободой возвышало человека над другими. Сейчас быть свободным значит быть таким же, как все. Это скучно. Есть искушение попробовать жить без свободы, может, будет забавнее, и к слову - будет", - полагает Сурков. Он подчеркнул, что на данном этапе либерализм потерпел поражение в том числе в России. "Россия с ним закончила раньше Америки. В 2023 году после выборов в Госдуму было официально объявлено, что либеральных партий в нашем парламенте больше нет. И не будет… С учетом того, насколько наше общество тяжело переносит налеты либерализма, (вспомним 1917 и 1991 годы) оставим простодушной массе радостно с банджо и балалайкой плясать над пеплом либеральных идей. Мы сами не перестанем наготове смотреть вдаль - иногда они возвращаются", - подытожил автор статьи.

https://ria.ru/20241126/tramp-1985605233.html

https://ria.ru/20241127/zapad-1985851483.html

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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), владислав сурков, госдума рф