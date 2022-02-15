Сурков заявил, что Россия выступает за "правильный" мир
Экс-помощник Путина Сурков: Россия выступает за мир, но не за "похабный", а за правильный
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБывший помощник президента России Владислав Сурков
Бывший помощник президента России Владислав Сурков
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Современная Россия выступает против войны, однако страна не может находиться в границах "похабного мира", установленных в 1918 году после подписания Брестского мира с Германией: западная граница нынешней России почти буквально совпадает с линией ограничения, обозначенной тогда, считает бывший помощник президента России Владислав Сурков.
"И что дальше? Точно — не тишина. Впереди много геополитики. Практической и прикладной. И даже, возможно, контактной. Как же иначе, если тесно и скучно, и неловко...и немыслимо оставаться России в границах похабного мира. Мы за мир. Разумеется. Но не за похабный. За правильный", - написал Сурков в статье "Туманное будущее похабного мира", текст которого опубликован на сайте "Актуальные комментарии".
Так, Сурков напомнил, что февральское заседание ЦК партии большевиков 1918 года утвердило решение о заключении Брестского мира с Германией, по условиям которого Россия отказывалась от огромных территорий прежде принадлежавших ей Прибалтики, Белоруссии, Украины. Так, западная граница "откатилась далеко на восток, задвинув страну в пределы допетровских, можно даже сказать, доромановских времен", заявил бывший помощник главы государства. Однако прекращение действия договора и возврат потерянных территорий в состав СССР не остановили "распад России, начавшийся в 17-18 годах", убежден он.
"Но геополитические процессы медлительны, их результаты не сразу проступают из-под нагромождений ошеломляющих событий. Распад России, начавшийся в 17-18 гг прошлого века и как будто остановленный коммунистическим государством ценой колоссальных жертв, на самом деле не прекратился. Великий могучий Советский Союз оказался на поверку не крепостью, а чем-то вроде чернобыльского саркофага, внутри которого продолжались реакции деления, разложения и отчуждения", - считает Сурков.
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Сегодня западная граница нынешней России, по мнению Суркова, почти буквально совпадает с той линией ограничения, которая была обозначена в 1918 году. Так, если сравнить современную карту европейской части РФ с картой Брестского мира, то "вряд ли найдется много отличий", считает он.
"Получается, Россия спустя много лет была вновь оттеснена обратно в границы "похабного мира". Не проиграв войны. Не заболев революцией. Какой-то смешной перестройки, какой-то мутной гласности хватило, чтобы лоскутная советская империя расползлась по швам. Значит, фатальная уязвимость была встроена в систему", - заключил Сурков.
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