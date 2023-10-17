https://ria.ru/20231017/statya-1903330328.html
Источник: на Суркова заявили в полицию из-за его статьи "Рождение Севера"
Источник: на Суркова заявили в полицию из-за его статьи "Рождение Севера" - РИА Новости, 17.10.2023
Источник: на Суркова заявили в полицию из-за его статьи "Рождение Севера"
На экс-помощника президента Владислава Суркова заявили в полицию из-за высказываний в его статье "Рождение Севера", сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T14:30
2023-10-17T14:30
2023-10-17T15:49
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сша
европа
владислав сурков
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. На экс-помощника президента Владислава Суркова заявили в полицию из-за высказываний в его статье "Рождение Севера", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В полицию поступило обращение от гражданина России с просьбой проверить высказывания господина Суркова, приведенные в его опубликованной в открытом доступе статье "Рождение Севера", — рассказал собеседник агентства.Источник не уточнил, какие именно высказывания экс-помощника президента просят проверить.Сурков 27 сентября опубликовал статью "Рождение Севера", в которой он, в частности, приводит концепцию Великого Севера как соединения России, США и Европы, образующих общее социокультурное пространство.
https://ria.ru/20230927/rossiya-1898910638.html
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россия, сша, европа, владислав сурков
Россия, США, Европа, Владислав Сурков
Источник: на Суркова заявили в полицию из-за его статьи "Рождение Севера"
В полиции сообщили об обращении из-за статьи экс-помощника президента РФ Суркова