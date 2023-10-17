Рейтинг@Mail.ru
Источник: на Суркова заявили в полицию из-за его статьи "Рождение Севера" - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 17.10.2023 (обновлено: 15:49 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/statya-1903330328.html
Источник: на Суркова заявили в полицию из-за его статьи "Рождение Севера"
Источник: на Суркова заявили в полицию из-за его статьи "Рождение Севера" - РИА Новости, 17.10.2023
Источник: на Суркова заявили в полицию из-за его статьи "Рождение Севера"
На экс-помощника президента Владислава Суркова заявили в полицию из-за высказываний в его статье "Рождение Севера", сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T14:30
2023-10-17T15:49
россия
сша
европа
владислав сурков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564941017_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_23df98da572d91a89a222c1dec697624.jpg
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. На экс-помощника президента Владислава Суркова заявили в полицию из-за высказываний в его статье "Рождение Севера", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. &quot;В полицию поступило обращение от гражданина России с просьбой проверить высказывания господина Суркова, приведенные в его опубликованной в открытом доступе статье &quot;Рождение Севера&quot;, — рассказал собеседник агентства.Источник не уточнил, какие именно высказывания экс-помощника президента просят проверить.Сурков 27 сентября опубликовал статью "Рождение Севера", в которой он, в частности, приводит концепцию Великого Севера как соединения России, США и Европы, образующих общее социокультурное пространство.
https://ria.ru/20230927/rossiya-1898910638.html
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564941017_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_904649523a803ed314c369f7056e14fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, европа, владислав сурков
Россия, США, Европа, Владислав Сурков
Источник: на Суркова заявили в полицию из-за его статьи "Рождение Севера"

В полиции сообщили об обращении из-за статьи экс-помощника президента РФ Суркова

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЭкс-помощник президента России Владислав Сурков
Экс-помощник президента России Владислав Сурков - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Экс-помощник президента России Владислав Сурков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. На экс-помощника президента Владислава Суркова заявили в полицию из-за высказываний в его статье "Рождение Севера", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«

"В полицию поступило обращение от гражданина России с просьбой проверить высказывания господина Суркова, приведенные в его опубликованной в открытом доступе статье "Рождение Севера", — рассказал собеседник агентства.

Источник не уточнил, какие именно высказывания экс-помощника президента просят проверить.
Сурков 27 сентября опубликовал статью "Рождение Севера", в которой он, в частности, приводит концепцию Великого Севера как соединения России, США и Европы, образующих общее социокультурное пространство.
Бывший помощник президента России Владислав Сурков - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Сурков считает, что победа России станет шагом к интеграции Великого Севера
27 сентября, 12:11
 
РоссияСШАЕвропаВладислав Сурков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала