Биография Геннадия Гладкова

Российский композитор Геннадий Игоревич Гладков родился 18 февраля 1935 года в Москве в музыкальной семье. Его дед был гармонистом, аккомпаниатором Лидии Руслановой, отец – аккордеонист и пианист, играл в джазовом оркестре Александра Цфасмана.

После окончания седьмого класса Геннадий Гладков поступил в химический техникум, после окончания которого некоторое время работал в НИИ красителей, где участвовал в организации музыкальных вечеров, самодеятельных ансамблей.

В 1959 году окончил теоретическое отделение Музыкального училища при Московской консерватории, где занимался сочинением музыки под руководством Григория Фрида.

В 1964 году получил высшее музыкальное образование в Московской государственной консерватории имени Чайковского по классу композиции у Владимира Фере, в 1966 году окончил аспирантуру консерватории.

В 1950-х-1960-х годах до 1971 года Гладков вел преподавательскую деятельность в Московском хоровом училище (ныне Академия хорового искусства имени Попова) и в Музыкально-педагогическом институте (ныне Московская музыкальная академия) имени Гнесиных, а также в Московской консерватории.

Музыку к кинофильмам он начал писать его в студенческие годы. Его дебютной картиной стал научно-популярный фильм "Тайны минувшего" (1962). Своим приходом в кинематограф и на театральную сцену композитор обязан другу детства актеру Василию Ливанову, который привлек Гладкова к работе над своей дипломной режиссерской работой – спектаклю по сказке "Три толстяка" Юрия Олеши, а также над первой мультипликационной лентой "Самый, самый, самый" (1966).

Большую популярность Геннадию Гладкову принес мультфильм "Бременские музыканты" (1969), ставший визитной карточкой композитора.

Гладков написал музыку к таким известным и любимым зрителями анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон" (1968-1970), "Ну, погоди!" (1969-2006), "Точка, точка, запятая... ", (1972), "По следам бременских музыкантов" (1973), "Как львенок и черепаха пели песню" (1974), "Голубой щенок" (1976), "38 попугаев" (1976-1979), "Ограбление по…" (1978, 1988) и др.

В начале 1970-х годов Геннадий Гладков, по предложению Марка Захарова, который был в то время режиссером Театра Сатиры, написал музыку к спектаклям "Проснись и пой", "Темп-1929", "Чудак-человек", а позже к постановкам Театра Ленком "Дорогая Памелла", "Шут Балакирев".

Также он создавал музыку постановкам Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) драматического театра имени Ленсовета – "Укрощение строптивой", "Люди и страсти", "Дульсинея Тобосская".

Сотрудничество с Захаровым продолжилось в кинематографе в фильмах "12 стульев" (1976), "Обыкновенное чудо" (1978), "Дом, который построил Свифт" (1982), "Формула любви" (1984), "Убить дракона" (1988). Также Гладков написал музыку к таким известным художественным картинам, как "Джентльмены удачи" (1971), "Новогодние приключения Маши и Вити" (1975), "Собака на сене" (1977), "Благочестивая Марта" (1980), "Дульсинея Тобосская" (1980), "Берегите мужчин" (1982), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), "Дон Сезар де Базан" (1989), "Тартюф" (1992), "Дон Кихот возвращается" (1997) и др.

В 2000-х годах он создал музыку к кинолентам "Бременские музыканты и Со" (2000), "Кармен" (2003), "Ты меня слышишь?" (2007), "Тайна четырех принцесс" (2014), "Уроки выживания" (2015), "Медный всадник России" (2019).

Всего Гладков написал музыку к свыше 140 игровым и анимационным кино- и телефильмам, а также к музыкально-драматическим театральным постановкам.

Помимо музыки к кинофильмам и спектаклям Геннадий Гладков пишет классические произведения . Среди его сочинений – опера "Старший сын", балеты "Вий", "Двенадцать стульев", "Возвращение Одиссея", Симфония, Концертино для трубы с оркестром, Концерт для скрипки с оркестром, Концертино для баяна и оркестра народных инструментов, Пассакалия для оркестра, а также сюиты "День в походе", "Спор о спорте", кантата "Поэма о пионерке", камерная, хоровая музыка, вокальные циклы "Все в порядке", "Поезд памяти". Им написаны оперетты "Желтый дьявол", "Собака на сене", а также 30 мюзиклов – "Бременские музыканты", "Темп-1929", "Дульсинея Тобосская", "Тиль", "Хоттабыч" и др.