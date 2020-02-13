Биография Владислава Шапши

Президент РФ Владимир Путин и Владислав Шапша, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области, во время встречи

После окончания средней школы № 4 поступил в Обнинский институт атомной энергетики, который окончил в 1995 году и получил квалификацию инженера-математика по специальности "прикладная математика".

В настоящее время Шапша проходит обучение на третьем потоке Программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. Эту программу, которую в народе называют "школой губернаторов", запустили в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления. Она подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и ВШЭ.

С 1995 по 1997 годы проходил службу в Вооруженных Силах РФ в городе Североморск в одном из подразделений штаба флота в звании старшего лейтенанта.

С 1997 по 2002 год работал в Обнинском городском центре занятости.

С 2002 по 2004 год – консультант заместителя губернатора Калужской области.

В 2004 - 2006 годах работал исполнительным директором Калужской областной газеты "Знамя".

С 2006 года занимал должность управляющего делами.

В 2010 году работал заместителем главы Администрации города Обнинска по вопросам управления делами.

С 18 сентября 2015 года исполнял полномочия главы Администрации города Обнинска.

13 февраля 2020 года президент России Владимир Путин назначил Владислава Шапшу временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области.

Владислав Шапша женат, у него есть сын.