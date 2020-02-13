Биография Владислава Шапши

Российский государственный деятель Владислав Валерьевич Шапша родился 20 сентября 1972 года в городе Обнинске Калужской области.
После окончания средней школы № 4 поступил в Обнинский институт атомной энергетики, который окончил в 1995 году и получил квалификацию инженера-математика по специальности "прикладная математика".
В 2003 году окончил Государственный Университет Управления по специальности "государственное и муниципальное управление".
В настоящее время Шапша проходит обучение на третьем потоке Программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. Эту программу, которую в народе называют "школой губернаторов", запустили в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления. Она подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и ВШЭ.
С 1995 по 1997 годы проходил службу в Вооруженных Силах РФ в городе Североморск в одном из подразделений штаба флота в звании старшего лейтенанта.
С 1997 по 2002 год работал в Обнинском городском центре занятости.
С 2002 по 2004 год – консультант заместителя губернатора Калужской области.
В 2004 - 2006 годах работал исполнительным директором Калужской областной газеты "Знамя".
С 2006 года занимал должность управляющего делами.
В 2010 году работал заместителем главы Администрации города Обнинска по вопросам управления делами.
С 18 сентября 2015 года исполнял полномочия главы Администрации города Обнинска.
13 февраля 2020 года президент России Владимир Путин назначил Владислава Шапшу временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области.
Секретарь обнинского местного отделения партии "Единая Россия".
Владислав Шапша женат, у него есть сын.
Декларированный доход Шапши за 2018 год составил более 4,6 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников