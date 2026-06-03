Губернатор Владислав Шапша и генеральный директор "Иммид Ворсино" Константин Шепель во время подписания соглашения

Губернатор Владислав Шапша и генеральный директор "Иммид Ворсино" Константин Шепель во время подписания соглашения

Арматуру для ТЭС и АЭС будут выпускать в Калужской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Арматуру для тепловых и атомных электростанций будут выпускать в индустриальном парке "Ворсино" Калужской области, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Калужской области.

"Состоялось подписание соглашения о намерениях в сфере реализации инвестиционного проекта создания производства по выпуску трубопроводной арматуры для эксплуатации на тепловых и атомных электростанциях, а также на объектах нефтегазовой и химической промышленности между "АРМ-Титан" и правительством Калужской области", - сообщает пресс-служба, уточняя, что встреча состоялась на ПМЭФ.

По данным регионального правительства, новое предприятие размещается в индустриальном парке "Ворсино". На площадке уже совсем скоро будет запущена первая линия производства арматуры, рассчитанной на высокие и средние параметры.

"К концу 2027 года производственные мощности позволят выпускать до 100 тонн готовой продукции ежемесячно. В ассортимент войдут запорные, регулирующие, предохранительные клапаны, задвижки, обратные затворы и электроприводы. Изделия рассчитаны на экстремальные условия: давление до 37,3 МПа и температуру до 660 °C", - информируют власти.

Проект "АРМ-Титан" имеет стратегическое значение для импортозамещения и укрепления технологического суверенитета России, подчеркивают в правительстве Калужской области.

"В энергетике и нефтегазовой отрасли надежность оборудования - основа безопасности. Ваша продукция предназначена для работы в экстремальных условиях. На рынке подобных изделий мало. Собственная испытательная база позволит строго контролировать качество. Это создаст основу для новых разработок", - обратился губернатор Калужской области Владислав Шапша к генеральному директору компании Сергею Заруцкому.