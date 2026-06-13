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Шапша назвал одну из самых высокооплачиваемых рабочих профессий - РИА Новости, 13.06.2026
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11:47 13.06.2026 (обновлено: 11:53 13.06.2026)
Шапша назвал одну из самых высокооплачиваемых рабочих профессий

Шапша: зарплата сварщика может доходить до 500 тысяч рублей

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСварка
Сварка - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сварщик — одна из самых высокооплачиваемых рабочих профессий.
  • В определенных отраслях, таких как нефтегазовая и атомная, зарплата сварщиков может достигать до 500 тысяч рублей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Сварщик является одной из самых высокооплачиваемых рабочих профессий, в определенных отраслях зарплата таких специалистов составляет до 500 тысяч рублей, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Калужской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Кадры" Владислав Шапша.
"Если мы говорим, допустим, о сварщиках, такая профессия, да, тяжелая, действительно, она и физически, и с точки зрения самого процесса работы требует выносливости. Но сегодня это, наверное, одна из самых высокооплачиваемых рабочих профессий. В определенных отраслях - в нефтегазовой, в атомной, до 500 тысяч рублей доходит заработная плата таких специалистов", - сказал губернатор.
Он отметил, что сварщики при этом используют самое современное оборудование для выполнения своей работы.
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