Шапша назвал одну из самых высокооплачиваемых рабочих профессий

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Сварщик является одной из самых высокооплачиваемых рабочих профессий, в определенных отраслях зарплата таких специалистов составляет до 500 тысяч рублей, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Калужской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Кадры" Владислав Шапша.

"Если мы говорим, допустим, о сварщиках, такая профессия, да, тяжелая, действительно, она и физически, и с точки зрения самого процесса работы требует выносливости. Но сегодня это, наверное, одна из самых высокооплачиваемых рабочих профессий. В определенных отраслях - в нефтегазовой, в атомной, до 500 тысяч рублей доходит заработная плата таких специалистов", - сказал губернатор.