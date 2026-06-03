Завод по производству корпусов для IT-оборудования построят в Обнинске

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Завод по производству корпусов для IT-оборудования построят в Обнинске Калужской области в рамках соглашения на ПМЭФ, сообщил губернатор Владислав Шапша.

"В Обнинске построят завод по производству корпусов для IT-оборудования. Соглашения о намерениях подписали с компанией "Мост". Компания создаст собственное производство металлических корпусов для серверов, систем хранения данных, коммутаторов и компьютеров методом холодной листовой штамповки", - написал Шапша в своем канале на платформе "Макс", рассказывая о подписанных на ПМЭФ соглашениях.

Губернатор отметил, что используемая компанией технология обеспечивает высокую точность изготовления, критически важную для IT-оборудования.

Реализация проекта позволит существенно снизить зависимость российских производителей компьютерной техники от импортных комплектующих, подчеркнул Шапша. Мощность нового предприятия составит около 60 тысяч единиц продукции в год. Объем инвестиций — около 1,2 миллиарда рублей.

"Правительство страны утвердило стратегию развития отрасли связи до 2035 года. К 2028 году доля российского оборудования должна достичь 80%. Проект компании "Мост" способствует решению этой задачи. Важно, что новое производство высокой степени автоматизации", - подчеркнул калужский губернатор.