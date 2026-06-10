Над Калужской областью сбили восемь беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Калужской областью уничтожены восемь БПЛА.
- По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Восемь БПЛА уничтожены над Калужской областью, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
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"Сегодня днем силами ПВО уничтожены восемь БПЛА над территориями Боровского, Сухиничского, Тарусского муниципальных округов и на окраинах Калуги и Обнинска", - написал глава региона в канале на платформе "Макс".
По его словам, на местах работают оперативные группы.
"По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - подчеркнул он.
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