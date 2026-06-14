Над Калужской областью сбили пять беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Калуге повреждено остекление двух нежилых зданий из-за ночной атаки БПЛА, пострадавших нет.
- Над регионом сбито пять беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Остекление двух нежилых зданий повреждено из-за ночной атаки БПЛА в Калуге, пострадавших нет, всего над Калужской областью сбито пять беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша.
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"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены пять БПЛА над территориями Дзержинского, Думиничского, Малоярославецкого, Тарусского муниципальных округов, а также на окраине Калуги. По предварительной информации, в результате атаки повреждено остекление двух нежилых зданий в Калуге. Пострадавших нет", - написал Шапша в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что на местах работают оперативные группы.
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