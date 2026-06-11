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В Калужской области уничтожили десять беспилотников - РИА Новости, 11.06.2026
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08:31 11.06.2026
В Калужской области уничтожили десять беспилотников

Десять БПЛА уничтожены над Калужской областью, никто не пострадал

© iStock.com / JackFВид на город Калуга
Вид на город Калуга - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© iStock.com / JackF
Вид на город Калуга. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над Калужской областью уничтожены десять БПЛА.
  • По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Десять БПЛА уничтожены над Калужской областью, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены десять БПЛА над территориями Боровского, Мосальского, Ферзиковского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги", - написал глава региона в канале на платформе "Макс".
По его словам, на местах работают оперативные группы.
"По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - подчеркнул Шапша.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКалужская областьВладислав Шапша
 
 
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