В Калужской области уничтожили десять беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Калужской областью уничтожены десять БПЛА.
- По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Десять БПЛА уничтожены над Калужской областью, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены десять БПЛА над территориями Боровского, Мосальского, Ферзиковского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги", - написал глава региона в канале на платформе "Макс".
По его словам, на местах работают оперативные группы.
"По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - подчеркнул Шапша.