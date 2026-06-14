Над Калужской областью уничтожили пять БПЛА

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили пять БПЛА над окраиной Калуги и Калужской областью, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Отмечается, что на местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.