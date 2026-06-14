Над Калужской областью уничтожили пять БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили пять БПЛА над окраиной Калуги и Калужской областью.
- По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили пять БПЛА над окраиной Калуги и Калужской областью, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
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"Силами ПВО уничтожены пять БПЛА над территориями Жуковского, Мещовского, Тарусского муниципальных округов, а также на окраине Калуги", - написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что на местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
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