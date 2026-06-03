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В Калужской области построят крупный фармацевтический комплекс - РИА Новости, 03.06.2026
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
12:59 03.06.2026
В Калужской области построят крупный фармацевтический комплекс

Шапша: в Калужской области построят крупный фармацевтический комплекс

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Крупный фармацевтический комплекс по производству инновационных биотехнологических препаратов и вакцин будет построен в Калужской области в рамках подписанного на ПМЭФ соглашения, проектная мощность - 20 миллионов единиц лекарственных препаратов в год, сообщил губернатор области Владислав Шапша.
"В индустриальном парке "Ворсино" построят фармацевтический комплекс по производству инновационных биотехнологических препаратов и вакцин. С компанией "Фарм Эйд ЛТД" подписали инвестсоглашение, направленное на реализацию первого этапа проекта. Проектная мощность производства - 20 миллионов единиц лекарственных препаратов в год", - написал Шапша в своем канале на платформе "Макс".
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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Вчера, 12:18
В правительстве Калужской области уточнили РИА Новости, что соглашение подписано в рамках Петербургского экономического форума.
Губернатор отметил, что "Фарм Эйд" - крупнейшие в России профильное объединение. В Калужской области ценят, что компания выбрала ее для расширения своего бизнеса, подчеркнул Шапша. По его данным, компания уже инвестирует в строительство фармацевтического комплекса в регионе, а общий объем вложений оценивается более чем в 14 миллиардов рублей.
"Фармацевтика - одна из ключевых отраслей для нас. Государство ставит задачу лекарственной безопасности. Новое производство станет важным шагом в усилении регионального фармкластера, углубит кооперацию и в целом будет способствовать развитию высокотехнологичной медицины в России", - подчеркнул Шапша.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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