В Калужской области построят крупный фармацевтический комплекс

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Крупный фармацевтический комплекс по производству инновационных биотехнологических препаратов и вакцин будет построен в Калужской области в рамках подписанного на ПМЭФ соглашения, проектная мощность - 20 миллионов единиц лекарственных препаратов в год, сообщил губернатор области Владислав Шапша.

"В индустриальном парке "Ворсино" построят фармацевтический комплекс по производству инновационных биотехнологических препаратов и вакцин. С компанией "Фарм Эйд ЛТД" подписали инвестсоглашение, направленное на реализацию первого этапа проекта. Проектная мощность производства - 20 миллионов единиц лекарственных препаратов в год", - написал Шапша в своем канале на платформе "Макс".

В правительстве Калужской области уточнили РИА Новости, что соглашение подписано в рамках Петербургского экономического форума.

Губернатор отметил, что "Фарм Эйд" - крупнейшие в России профильное объединение. В Калужской области ценят, что компания выбрала ее для расширения своего бизнеса, подчеркнул Шапша. По его данным, компания уже инвестирует в строительство фармацевтического комплекса в регионе, а общий объем вложений оценивается более чем в 14 миллиардов рублей.

"Фармацевтика - одна из ключевых отраслей для нас. Государство ставит задачу лекарственной безопасности. Новое производство станет важным шагом в усилении регионального фармкластера, углубит кооперацию и в целом будет способствовать развитию высокотехнологичной медицины в России", - подчеркнул Шапша.