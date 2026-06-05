Шапша объяснил рост позиции Калужской области в инвестрейтинге АСИ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Калужская область поднялась в инвестиционном рейтинге агентства стратегических инициатив (АСИ) на четвертое место благодаря тому, что в регионе выбрана стратегия на создание комфортных условий для бизнеса, и предприниматели активно инвестируют в регион, сообщил РИА Новости губернатор Владислав Шапша.

Агентство стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу представило национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России. Калужская область разделила четвертую строчку вместе с Краснодарским краем. В прошлом году Калужская область была на пятом месте рейтинга, годом ранее – на шестом.

"То, что главный "инвестиционный зачет" страны наш регион сдал в числе лучших, доказывает правильность нашей стратегии. Мы создаем необходимую инфраструктуру, убираем бюрократические барьеры, ускоряем запуск проектов. Словом, делаем все, чтобы бизнесу было комфортно работать на калужской земле", - сказал Шапша.

Он отметил, что если посмотреть на детали рейтинга, то Калужская область входит в топ-10 в номинации "инфраструктура, технологии и связь", а также "развитие рынка и конкуренции". А в номинации "защита бизнеса" регион на третьем месте.

"Это результат работы команды региона, экономического блока, особенно отмечу вклад агентства регионального развития. И конечно, это заслуга предпринимателей, которые доверяют нам и инвестируют в Калужскую область", - подчеркнул калужский губернатор.