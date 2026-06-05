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Шапша объяснил рост позиции Калужской области в инвестрейтинге АСИ - РИА Новости, 05.06.2026
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
12:36 05.06.2026
Шапша объяснил рост позиции Калужской области в инвестрейтинге АСИ

Шапша: Калужская область поднялась в рейтинге АСИ благодаря инвестициям в регион

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладислав Шапша
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Владислав Шапша
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Калужская область поднялась в инвестиционном рейтинге агентства стратегических инициатив (АСИ) на четвертое место благодаря тому, что в регионе выбрана стратегия на создание комфортных условий для бизнеса, и предприниматели активно инвестируют в регион, сообщил РИА Новости губернатор Владислав Шапша.
Агентство стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу представило национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России. Калужская область разделила четвертую строчку вместе с Краснодарским краем. В прошлом году Калужская область была на пятом месте рейтинга, годом ранее – на шестом.
"То, что главный "инвестиционный зачет" страны наш регион сдал в числе лучших, доказывает правильность нашей стратегии. Мы создаем необходимую инфраструктуру, убираем бюрократические барьеры, ускоряем запуск проектов. Словом, делаем все, чтобы бизнесу было комфортно работать на калужской земле", - сказал Шапша.
Он отметил, что если посмотреть на детали рейтинга, то Калужская область входит в топ-10 в номинации "инфраструктура, технологии и связь", а также "развитие рынка и конкуренции". А в номинации "защита бизнеса" регион на третьем месте.
"Это результат работы команды региона, экономического блока, особенно отмечу вклад агентства регионального развития. И конечно, это заслуга предпринимателей, которые доверяют нам и инвестируют в Калужскую область", - подчеркнул калужский губернатор.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
Калужская областьАгентство стратегических инициатив (АСИ)Владислав ШапшаПМЭФ
 
 
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