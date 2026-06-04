Производство лекарств нового поколения создадут в Калужской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Институт полиомиелита в рамках заключенного на ПМЭФ соглашения построит в Калужской области комплекс мирового уровня, где будут производить лекарственные препараты нового поколения и вакцины на экспорт, сообщил губернатор Владислав Шапша.

"Институт полиомиелита построит в Калужской области комплекс мирового уровня, где будут производить препараты нового поколения и вакцины на экспорт. Подписали соглашение по этому масштабному инвестпроекту с ФГАНУ "ФНЦИРИП имени Чумакова РАН", - написал Шапша в своем канале на платформе "Макс", отметив, что соглашение подписано на ПМЭФ.

По его словам, в регионе будет создан высокотехнологичный производственный комплекс, где в соответствии с мировыми стандартами будут выпускать современные вакцины для поставок на экспорт. А также разработают платформу для создания инновационных препаратов для лечения социально значимых заболеваний, подчеркнул Шапша.

Разместится комплекс на бабынинской площадке ОЭЗ "Калуга", которую при поддержке правительства РФ калужские власти специально создали под развитие фармкластера. Общий объем инвестиций, по данным губернатора, составит не менее 5,5 миллиарда рублей.

"Это серьезный шаг в развитии нашего фармкластера. За 15 лет нарастили выпуск лекарств в 19 раз. Сформирована мощная исследовательская база, действуют меры поддержки, система подготовки кадров. Подобная среда привлекательна для технологических партнеров", - подчеркнул глава Калужской области.

На подписании соглашения руководитель Института полиомиелита Айдар Ишмухаметов назвал Калужскую область идеальной площадкой для масштабирования инновационных разработок. "Новый комплекс позволит нам выйти на принципиально иной уровень: от импортонезависимости к экспортному лидерству. Препараты, созданные здесь, будут спасать жизни — в России и за ее пределами", - процитировал Ишмухаметова губернатор.