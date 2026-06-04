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Производство лекарств нового поколения создадут в Калужской области - РИА Новости, 04.06.2026
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
17:10 04.06.2026
Производство лекарств нового поколения создадут в Калужской области

В Калужской области построят комплекс мирового уровня по производству вакцин

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВладислав Шапша
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Владислав Шапша
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Институт полиомиелита в рамках заключенного на ПМЭФ соглашения построит в Калужской области комплекс мирового уровня, где будут производить лекарственные препараты нового поколения и вакцины на экспорт, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Институт полиомиелита построит в Калужской области комплекс мирового уровня, где будут производить препараты нового поколения и вакцины на экспорт. Подписали соглашение по этому масштабному инвестпроекту с ФГАНУ "ФНЦИРИП имени Чумакова РАН", - написал Шапша в своем канале на платформе "Макс", отметив, что соглашение подписано на ПМЭФ.
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По его словам, в регионе будет создан высокотехнологичный производственный комплекс, где в соответствии с мировыми стандартами будут выпускать современные вакцины для поставок на экспорт. А также разработают платформу для создания инновационных препаратов для лечения социально значимых заболеваний, подчеркнул Шапша.
Разместится комплекс на бабынинской площадке ОЭЗ "Калуга", которую при поддержке правительства РФ калужские власти специально создали под развитие фармкластера. Общий объем инвестиций, по данным губернатора, составит не менее 5,5 миллиарда рублей.
"Это серьезный шаг в развитии нашего фармкластера. За 15 лет нарастили выпуск лекарств в 19 раз. Сформирована мощная исследовательская база, действуют меры поддержки, система подготовки кадров. Подобная среда привлекательна для технологических партнеров", - подчеркнул глава Калужской области.
На подписании соглашения руководитель Института полиомиелита Айдар Ишмухаметов назвал Калужскую область идеальной площадкой для масштабирования инновационных разработок. "Новый комплекс позволит нам выйти на принципиально иной уровень: от импортонезависимости к экспортному лидерству. Препараты, созданные здесь, будут спасать жизни — в России и за ее пределами", - процитировал Ишмухаметова губернатор.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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