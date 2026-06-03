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Первый в России ферминг откроется в Калужской области - РИА Новости, 03.06.2026
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
17:23 03.06.2026 (обновлено: 17:24 03.06.2026)
Первый в России ферминг откроется в Калужской области

В Калужской области откроется первый в России ферминг

© iStock.com / JackFВид на город Калуга
Вид на город Калуга - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© iStock.com / JackF
Вид на город Калуга. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Первый в России ферминг откроется в Жуковском округе Калужской области в рамках подписанного на ПМЭФ соглашения, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
"Погрузиться в современную агросреду, познакомиться с жизнью домашних животных скоро можно будет на современной туристической базе отдыха в Жуковском округе. Она будет первой в России в формате ферминга. Подписали соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта", - сообщил Шапша в своем канале на платформе "Макс", отметив, что подписание соглашения с компанией "Ферминг "Коколайф" состоялось в рамках ПМЭФ.
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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По словам Шапши, компания имеет солидный опыт в организации агротуризма.
Сейчас его развитию, и в целом внутреннему туризму, уделяется большое внимание со стороны государства, подчеркнул губернатор.
"Такие проекты вызывают большой интерес. Особенно для семейного отдыха, детских экскурсий. На базе отдыха можно будет остановиться на несколько дней, отдохнуть от городской суеты. Рассчитываю, что проект станет новой точкой притяжения для гостей и принесет пользу району", - рассказал губернатор.
Как сообщает правительство Калужской области, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Дмитрий Шеберов представил губернатору проект базы отдыха. По его словам, планируемый объем развития территории составит более пяти гектаров. Общий объем инвестиций - около 157 миллионов рублей, будет создано 24 рабочих места. Проект предполагает организацию агротуризма, а также проведение познавательно-образовательных экскурсий.
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Калужская областьЭкономикаКалужская областьРоссияВладислав Шапша
 
 
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