Первый в России ферминг откроется в Калужской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Первый в России ферминг откроется в Жуковском округе Калужской области в рамках подписанного на ПМЭФ соглашения, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Погрузиться в современную агросреду, познакомиться с жизнью домашних животных скоро можно будет на современной туристической базе отдыха в Жуковском округе. Она будет первой в России в формате ферминга. Подписали соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта", - сообщил Шапша в своем канале на платформе "Макс", отметив, что подписание соглашения с компанией "Ферминг "Коколайф" состоялось в рамках ПМЭФ.

По словам Шапши, компания имеет солидный опыт в организации агротуризма.

Сейчас его развитию, и в целом внутреннему туризму, уделяется большое внимание со стороны государства, подчеркнул губернатор.

"Такие проекты вызывают большой интерес. Особенно для семейного отдыха, детских экскурсий. На базе отдыха можно будет остановиться на несколько дней, отдохнуть от городской суеты. Рассчитываю, что проект станет новой точкой притяжения для гостей и принесет пользу району", - рассказал губернатор.