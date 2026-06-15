Над Калужской областью уничтожили два беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Калужской области уничтожены четыре БПЛА.
- По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Два БПЛА уничтожены в Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
«
"Силами ПВО уничтожены еще 2 БПЛА над территориями Износковского и Медынского муниципальных округов. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс".
Утром в понедельник Шапша сообщал о двух уничтоженных БПЛА над территориями Боровского и Перемышльского муниципальных округов.