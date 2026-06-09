Шапша рассказал, сколько грузовиков выпустят на бывшем заводе Volvo

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Автопредприятие «АМО» в Калужской области планирует выпустить 1,5 тысячи крупнотоннажных грузовиков к концу 2026 года.
- У завода есть планы увеличить производство до 15 тысяч грузовиков с помощью технологического партнера.
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Автопредприятие "АМО", работающее на бывшей площадке Volvo в Калужской области, выпустит 1,5 тысячи крупнотоннажных грузовиков к концу 2026 года, но у завода есть амбициозные планы довести цифру до 15 тысяч, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в интервью РИА Новости.
"По итогам года предприятие выпустит порядка 1,5 тысячи грузовиков", - сказал Шапша в ответ на вопрос об объеме производства на предприятии.
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Он отметил, что перед предприятием стоит задача с помощью технологического партнера вывести мощность на иной уровень.
"Напомню, когда это был завод предыдущего собственника, его проектная мощность была 15 тысяч. Такие задачи стоят и перед новым собственником", - рассказал губернатор.
Завод "АМО" работает в Калужской области с 2023 года. Новым владельцем завода является холдинг "Промышленные инвестиции". Компания выпускает крупнотоннажные грузовики.