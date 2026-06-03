Детские игровые комплексы начнут производить в Калужской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Крупный завод по изготовлению детских игровых комплексов компании "Панда Плэй" построят в Калужской области в рамках заключенного на ПМЭФ соглашения, сообщил губернатор Владислав Шапша.

"В нашем регионе построят крупный завод по изготовлению детских игровых комплексов компании "Панда Плэй"… Подписали инвестсоглашение", - написал Шапша в своем канале на платформе "Макс", рассказывая о заключенных на ПМЭФ соглашениях.

Он отметил, что в связи с реализацией в России масштабных программ по благоустройству территорий спрос на продукцию предприятия растет, в связи с чем потребовалось значительное расширение производственных мощностей. Руководство компании приняло решение построить собственный завод в Калужской области, общий объем инвестиций в проект составит около 700 миллионов рублей.

Шапша рассказал, что игровые комплексы "Панда Плэй" уже установлены более чем в 30 регионах России, они широко используются при исполнении федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

"Продукция завода станет основой для дальнейших проектов, позволит создавать безопасные и комфортные общественные и дворовые территории из экологически чистых материалов по новейшим технологиям", - подчеркнул калужский губернатор.