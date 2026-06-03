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Детские игровые комплексы начнут производить в Калужской области - РИА Новости, 03.06.2026
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
13:25 03.06.2026
Детские игровые комплексы начнут производить в Калужской области

В Калужской области построят завод по изготовлению детских игровых комплексов

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Крупный завод по изготовлению детских игровых комплексов компании "Панда Плэй" построят в Калужской области в рамках заключенного на ПМЭФ соглашения, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"В нашем регионе построят крупный завод по изготовлению детских игровых комплексов компании "Панда Плэй"… Подписали инвестсоглашение", - написал Шапша в своем канале на платформе "Макс", рассказывая о заключенных на ПМЭФ соглашениях.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
В Калужской области построят крупный фармацевтический комплекс
Вчера, 12:59
Он отметил, что в связи с реализацией в России масштабных программ по благоустройству территорий спрос на продукцию предприятия растет, в связи с чем потребовалось значительное расширение производственных мощностей. Руководство компании приняло решение построить собственный завод в Калужской области, общий объем инвестиций в проект составит около 700 миллионов рублей.
Шапша рассказал, что игровые комплексы "Панда Плэй" уже установлены более чем в 30 регионах России, они широко используются при исполнении федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
"Продукция завода станет основой для дальнейших проектов, позволит создавать безопасные и комфортные общественные и дворовые территории из экологически чистых материалов по новейшим технологиям", - подчеркнул калужский губернатор.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
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