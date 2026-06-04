Шапша: грузы из арабских стран в Калужскую область доставляют за 14 дней

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Грузы из арабских стран в Калужскую область доставляют за 14 дней благодаря развитой логистике, сообщил губернатор Владислав Шапша.

На сессии "Россия – Арабский мир" в рамках Петербургского международного экономического форума Шапша рассказал, что Калужская область достаточно давно работает с арабскими странами. Первым серьезным современным опытом сотрудничества Шапша назвал Объединенные Арабские Эмираты и компанию DP World.

"DP World – это лидер в сфере логистики. А как можно выстраивать партнерские отношения, если нет логистики? Поэтому у нас такая цепочка создана непрерывная, которая позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно. У нас есть "Фрейт Вилладж" - это сухой порт, который позволяет и машинами, и железнодорожным транспортом доставлять грузы практически по всей континентальной нашей части. Сегодня из арабских стран у нас грузы доставляются за 14 дней. Это достаточно быстро", - сказал Шапша.

Он отметил, что в Калужской области грузы не только перевозят, но производят и перерабатывают.

"И это, кстати, изначально исповедовалось нашей такой стратегией создания этого узла транспортного. И сегодня у нас уже 12 парков технологических, у нас есть особая экономическая зона… И, соответственно, то, что производится в Калужской области, мы отправляем с успехом нашим партнерам", - отметил губернатор.

Председатель Российско-Арабского делового совета Сергей Горьков высоко оценил такой подход.

"Действительно, тренд на локализацию, создание хабов, таких индустриальных зон, он, в принципе, конечно, мировой тренд, и очень приятно, что Калужская область в лидерах этого тренда не только в России, но и в целом в мире", - сказал Горьков.