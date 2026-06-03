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Калужская область начнет сотрудничать с сервисом путешествий "Туту" - РИА Новости, 03.06.2026
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
17:52 03.06.2026

Калужская область начнет сотрудничать с сервисом путешествий "Туту"

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Калужская область начнет сотрудничать с сервисом путешествий "Туту", соответствующее соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
"Лучшая реклама для продвижения туристического потенциала Калужской области от руководителя сервиса путешествий с 42 миллионами посетителей в месяц. На переговорах генеральный директор "Туту" Вячеслав Дусалеев сказал: "Я сам люблю отдыхать в Тарусе". Подписали соглашение о сотрудничестве с компанией", - написал Шапша в своем канале на платформе "Макс", уточнив, что подписание состоялось на ПМЭФ.
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По словам губернатора, соглашение направлено на развитие туризма в Калужской области, индустрии гостеприимства, создание новых возможностей для путешественников. Стороны договорились совместно создавать туристические маршруты и программы. Одним из важных направлений Шапша назвал продвижение делового туризма.
"Аналитика "Туту" говорит, что за последние три года число билетов и бронирований в наш регион выросло почти на 40%. Сотрудничество с крупнейшим в России онлайн-сервисом для путешествий открывает для региона большие возможности", - подчеркнул губернатор.
Он уточнил, что современные инструменты продвижения, которыми владеет "Туту", помогут быстрее выводить локальные маршруты на рынок, развивать инфраструктуру там, где есть интерес путешественников.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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Калужская областьКалужская областьРоссияВладислав Шапша
 
 
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