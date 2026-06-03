С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Калужская область начнет сотрудничать с сервисом путешествий "Туту", соответствующее соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Лучшая реклама для продвижения туристического потенциала Калужской области от руководителя сервиса путешествий с 42 миллионами посетителей в месяц. На переговорах генеральный директор "Туту" Вячеслав Дусалеев сказал: "Я сам люблю отдыхать в Тарусе". Подписали соглашение о сотрудничестве с компанией", - написал Шапша в своем канале на платформе "Макс", уточнив, что подписание состоялось на ПМЭФ.

По словам губернатора, соглашение направлено на развитие туризма в Калужской области, индустрии гостеприимства, создание новых возможностей для путешественников. Стороны договорились совместно создавать туристические маршруты и программы. Одним из важных направлений Шапша назвал продвижение делового туризма.

"Аналитика "Туту" говорит, что за последние три года число билетов и бронирований в наш регион выросло почти на 40%. Сотрудничество с крупнейшим в России онлайн-сервисом для путешествий открывает для региона большие возможности", - подчеркнул губернатор.

Он уточнил, что современные инструменты продвижения, которыми владеет "Туту", помогут быстрее выводить локальные маршруты на рынок, развивать инфраструктуру там, где есть интерес путешественников.