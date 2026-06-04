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Калужская область будет популяризировать рабочие профессии во "ВКонтакте" - РИА Новости, 04.06.2026
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
23:20 04.06.2026
Калужская область будет популяризировать рабочие профессии во "ВКонтакте"

Калужская область на ПМЭФ договорилась о сотрудничестве с соцсетью "ВКонтакте"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип компании VK
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Калужская область в рамках ПМЭФ договорилась о сотрудничестве с соцсетью "ВКонтакте" для популяризации рабочих профессий, в частности, о них школьникам будут рассказывать блогеры, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
По данным пресс-службы губернатора и правительства Калужской области, в четверг в рамках ПМЭФ Шапша встретился со старшим вице-президентом VK Степаном Ковальчуком. Обсуждались перспективы расширения совместных проектов, дальнейшие шаги по развитию новых цифровых сервисов, ориентированных на потребности граждан и социально-экономическое развитие Калужской области.
«
"Обсудили запуск совместных кадровых проектов. Это разговор с молодежью через блогеров и понятные для нее форматы в соцсетях, как в онлайне, так и в офлайне. У ВК большой опыт в этих сферах. Готовы стать пилотным регионом, помочь сделать рабочие профессии по-настоящему популярными и модными. Это созвучно с решением тех задач, которые ставит перед нами президент в области подготовки кадров", - написал Шапша в своем канале на платформе "Макс".
Он подчеркнул, что "ВКонтакте" - больше, чем соцсеть: платформа во многом определяет цифровой ландшафт страны, и что особенно важно - это удобная площадка общения с молодежью.
"Мы хотим, чтобы талантливые ребята после окончания учебы в школе, в техникуме, в вузе оставались в родном регионе. Чтобы стремились осваивать востребованные специальности. Многое делаем для этого - готовим кадры со школьной скамьи и сопровождаем до трудоустройства", - отметил Шапша.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
Калужская областьВладислав ШапшаКалужская областьПМЭФ
 
 
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