Калужская область будет популяризировать рабочие профессии во "ВКонтакте"

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"Обсудили запуск совместных кадровых проектов. Это разговор с молодежью через блогеров и понятные для нее форматы в соцсетях, как в онлайне, так и в офлайне. У ВК большой опыт в этих сферах. Готовы стать пилотным регионом, помочь сделать рабочие профессии по-настоящему популярными и модными. Это созвучно с решением тех задач, которые ставит перед нами президент в области подготовки кадров", - написал Шапша в своем канале на платформе "Макс".