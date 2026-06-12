Над Калужской областью сбили два беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили два БПЛА над территориями Боровского и Кировского муниципальных округов Калужской области.
- По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Силами ПВО уничтожены еще два БПЛА над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Силами ПВО уничтожены еще два БПЛА над территориями Боровского и Кировского муниципальных округов. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал он в Telegram-канале.
В пятницу утром Шапша сообщал, что над Калужской областью уничтожены шесть БПЛА.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18