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Над Калужской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 12.06.2026
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14:11 12.06.2026
Над Калужской областью сбили два беспилотника

Над территорией Калужской области сбили два БПЛА

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО уничтожили два БПЛА над территориями Боровского и Кировского муниципальных округов Калужской области.
  • По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Силами ПВО уничтожены еще два БПЛА над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Силами ПВО уничтожены еще два БПЛА над территориями Боровского и Кировского муниципальных округов. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал он в Telegram-канале.
В пятницу утром Шапша сообщал, что над Калужской областью уничтожены шесть БПЛА.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКалужская областьВладислав Шапша
 
 
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