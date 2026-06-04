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Производство кроссоверов Tenet в Калуге должно начаться до конца лета - РИА Новости, 04.06.2026
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
23:23 04.06.2026
Производство кроссоверов Tenet в Калуге должно начаться до конца лета

Шапша: производство кроссоверов Tenet T9 в Калуге должно начаться до конца лета

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026. Стенд РИА Новости и студия радио Sputnik
ПМЭФ-2026. Стенд РИА Новости и студия радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПМЭФ-2026. Стенд РИА Новости и студия радио Sputnik
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Производство автомобилей Tenet T9 на калужском заводе "АГР Холдинг" должно стартовать до конца лета, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
В конце января этого года Шапша сообщал, что предприятие завершает пуско-наладочные работы для производства кроссоверов Tenet T9.
"Что касается Т9, мы планируем, что производство будет запущено до конца лета", - сказал губернатор.
"АГР Холдинг" (владелец бывшего завода Volkswagen в Калуге) с августа 2025 года выпускает по полному циклу кроссоверы под брендом Tenet на заводе в Калуге.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Кроссовер АГР Холдинга Jeland J6 на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Кроссовер "АГР Холдинга" Jeland J6 впервые показали на ПМЭФ
3 июня, 11:23
 
Калужская областьКалугаКалужская областьВладислав Шапша
 
 
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