Производство кроссоверов Tenet в Калуге должно начаться до конца лета

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Производство автомобилей Tenet T9 на калужском заводе "АГР Холдинг" должно стартовать до конца лета, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
В конце января этого года Шапша сообщал, что предприятие завершает пуско-наладочные работы для производства кроссоверов Tenet T9.
"Что касается Т9, мы планируем, что производство будет запущено до конца лета", - сказал губернатор.
"АГР Холдинг" (владелец бывшего завода Volkswagen в Калуге) с августа 2025 года выпускает по полному циклу кроссоверы под брендом Tenet на заводе в Калуге.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.