Производство кроссоверов Tenet в Калуге должно начаться до конца лета

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Производство автомобилей Tenet T9 на калужском заводе "АГР Холдинг" должно стартовать до конца лета, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

"Что касается Т9, мы планируем, что производство будет запущено до конца лета", - сказал губернатор.