Биография Владислава Суркова

Владислав Юрьевич Сурков родился 21 сентября 1964 года в селе Солнцево Липецкой области.

Окончил Международный университет. Магистр экономических наук.

В 1983-1985 годах служил в Советской Армии.

В середине 1980-х годов – начале 1990-х годов руководил рядом организаций и предприятий негосударственных форм собственности.

В 1991-1996 годах занимал руководящие должности в Объединении кредитно-финансовых предприятий "Менатеп", затем – в банке "Менатеп".

С 1996 по 1997 год занимал должности заместителя руководителя, руководителя департамента по связям с общественностью ЗАО "Роспром"; первого заместителя председателя совета Коммерческого инновационного банка "Альфа-Банк".

С 1998 по 1999 год был первым заместителем генерального директора, директором по связям с общественностью ОАО "Общественное российское телевидение".

В 1999 году стал помощником руководителя администрации президента РФ.

С августа 1999 года Сурков занимал пост заместителя руководителя администрации президента РФ.

В марте 2004 года он был назначен заместителем руководителя администрации президента РФ – помощником президента РФ.

С 12 мая 2008 года – первый заместитель руководителя администрации президента РФ.

27 декабря 2011 года Владислав Сурков был назначен заместителем председателя правительства РФ.

С 20 сентября 2013 года Владислав Сурков занимал пост помощника президента РФ.

Награжден российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" III степени (2003), Александра Невского (2015) и др.

Женат, трое детей.