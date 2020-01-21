Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T20:26+0300
https://ria.ru/20200121/1563692788.html
Биография Юрия Трутнева
https://cdn24.img.ria.ru/images/155838/70/1558387077_0:109:3254:1939_1036x0_80_0_0_2109b96a0e83ba6ee80daf732f886e3a.jpg
РИА Новости

Биография Юрия Трутнева

20:26 21.01.2020
166
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Юрий Петрович Трутнев родился 1 марта 1956 года в Перми.
В 1978 году окончил Пермский политехнический институт, получив специальность "горный инженер".
Во время учебы при прохождении производственной практики работал помощником бурильщика, оператором по добыче нефти и газа в нефтегазодобывающих управлениях (НГДУ) "Полазнанефть", "Коминефть".
С 1978 года – инженер, младший научный сотрудник ПермНИПИнефти.
С 1981 года по 1988 год работал в Пермском городском, областном комитете комсомола, областном спорткомитете.
В 1988 году Юрий Трутнев создал и возглавил физкультурно-оздоровительное объединение "Контакт".
С 1990 года – генеральный директор предприятия "ЭКС ЛИМИТЕД", с 1996 года – президент АО "Э.К.С. Интернешнл", объединившего предприятия группы "ЭКС".
С 1994 года – председатель Комитета по экономической политике и налогам областного Законодательного собрания и депутат Пермской городской Думы.
В декабре 1996 года в первом туре одержал победу на выборах главы города Пермь. С 9 декабря 1996 года – глава города Пермь.
В декабре 2000 года в первом туре одержал победу на выборах губернатора Пермской области.
С 2000 года по 2004 года – губернатор Пермской области.
В 2004-2012 годах – министр природных ресурсов Российской Федерации.
В 2012-2013 годах был помощником президента России.
31 августа 2013 года Юрий Трутнев был назначен заместителем председателя правительства РФ – полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе.
18 мая 2018 года указом президента РФ был переназначен на пост заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
С 15 января 2020 года – исполняющий обязанности заместителя председателя правительства.
21 января 2020 года стало известно, что Трутнев сохранил пост заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
Награжден орденом Почета (1998) и орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2016), медалью Столыпина П. А. II степени (2011).
Юрий Трутнев женат, у него пятеро детей.
Общая сумма декларированного дохода за 2018 год составила около 538,4 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Обсудить 0
Юрий ТрутневСправки
Рекомендуем
Виктория Абрамченко
Биография Виктории Абрамченко
Заместитель мэра в правительстве Москвы Марат Хуснуллин
Биография Марата Хуснуллина
Дмитрий Чернышенко
Биография Дмитрия Чернышенко
Михаил Мурашко
Биография Михаила Мурашко
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Биография Татьяны Голиковой
Министр энергетики РФ Александр Новак
Биография Александра Новака
Глава МЧС России Евгений Зиничев во время сеанса видеосвязи председателя правительства Дмитрия Медведева с руководителями главных управлений МЧС по субъектам РФ
Биография Евгения Зиничева
Сергей Лавров
Биография Сергея Лаврова
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Биография Юрия Борисова
Водопад Лошадиный Хвост в Йосемитском национальном парке в Калифорнии, США. Стоп-кадр видео
В Калифорнии сняли вирусное видео с огненным водопадом
Евгений Дитрих
Биография Евгения Дитриха
Дмитрий Кобылкин
Биография Дмитрия Кобылкина
Максим Решетников
Биография Максима Решетникова
Антон Силуанов
Биография Антона Силуанова
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Трутнев сохранил пост вице-премьера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15В школе, где учился Мишустин, рассказали о юности премьер-министра
03:05В Роспотребнадзоре предупредили россиян о "зимних" клещах
02:54США разрешили транзакции с ЦБ Венесуэлы ряду международных институтов
02:51Совбез ООН призвал стороны конфликта в Ливии к конструктивной работе
02:47Гутерреш призвал Хафтара и Сарраджа принять итоги Берлинского саммита
02:45В Минздраве сообщили о сроках создания вакцины против коронавируса
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
Лента новостейМолния