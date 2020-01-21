Биография Юрия Трутнева

Юрий Петрович Трутнев родился 1 марта 1956 года в Перми.
В 1978 году окончил Пермский политехнический институт, получив специальность "горный инженер".
Во время учебы при прохождении производственной практики работал помощником бурильщика, оператором по добыче нефти и газа в нефтегазодобывающих управлениях (НГДУ) "Полазнанефть", "Коминефть".
С 1978 года – инженер, младший научный сотрудник ПермНИПИнефти.
С 1981 года по 1988 год работал в Пермском городском, областном комитете комсомола, областном спорткомитете.
В 1988 году Юрий Трутнев создал и возглавил физкультурно-оздоровительное объединение "Контакт".
С 1990 года – генеральный директор предприятия "ЭКС ЛИМИТЕД", с 1996 года – президент АО "Э.К.С. Интернешнл", объединившего предприятия группы "ЭКС".
С 1994 года – председатель Комитета по экономической политике и налогам областного Законодательного собрания и депутат Пермской городской Думы.
В декабре 1996 года в первом туре одержал победу на выборах главы города Пермь. С 9 декабря 1996 года – глава города Пермь.
В декабре 2000 года в первом туре одержал победу на выборах губернатора Пермской области.
С 2000 года по 2004 года – губернатор Пермской области.
В 2004-2012 годах – министр природных ресурсов Российской Федерации.
В 2012-2013 годах был помощником президента России.
31 августа 2013 года Юрий Трутнев был назначен заместителем председателя правительства РФ – полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе.
18 мая 2018 года указом президента РФ был переназначен на пост заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
С 15 января 2020 года – исполняющий обязанности заместителя председателя правительства.
21 января 2020 года стало известно, что Трутнев сохранил пост заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
Юрий Трутнев женат, у него пятеро детей.
Общая сумма декларированного дохода за 2018 год составила около 538,4 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников