Рейтинг@Mail.ru
Трутнев призвал продолжать обмениваться технологиями с Китаем - РИА Новости, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 17.05.2026
Трутнев призвал продолжать обмениваться технологиями с Китаем

Трутнев: Россия и Китай должны продолжать обмениваться технологиями

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВице-премьер Юрий Трутнев
Вице-премьер Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Вице-премьер Юрий Трутнев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юрий Трутнев призвал продолжать обмениваться технологиями с Китаем.
  • X российско-китайское ЭКСПО проходит в китайском Харбине с 17 по 21 мая.
  • Тема ЭКСПО этого года — «Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода».
ХАРБИН (Китай), 17 мая - РИА Новости. России и Китаю нужно продолжать обмениваться технологиями, потому что технологии создают возможности развития стран в современном мире, заявил в воскресенье заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Юбилейное X российско-китайское ЭКСПО проходит в китайском Харбине с 17 по 21 мая на площади в 12 тысяч квадратных метров, в нем принимают участие 16 субъектов РФ. Темой ЭКСПО этого года стало "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода".
"Это важная выставка, она достаточно сбалансированная, честно хочу признаться, что когда мы по ней пошли и я увидел, что у нас только мед и крабы, а у наших друзей дроны и роботы, то немного расстроился, но потом все-таки убедился в том, что выставка достаточно сбалансированная", - сказал Трутнев журналистам на полях X Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине.
Он отметил, что на стендах российских регионов и компаний "есть и наша техника, наши вертолёты, наши технологические достижения".
"Надо продолжать обмениваться технологиями, потому что технологии создают возможности развития стран в современном мире", - указал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Путин обратился к участникам российско-китайского ЭКСПО
Вчера, 04:27
 
РоссияХарбинКитайЮрий Трутнев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала