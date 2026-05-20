Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином начались в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.
Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с официальным визитом.
С российской стороны в беседе участвуют глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, посол России в КНР Игорь Моргулов.
Также в переговорах участвуют министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, главы "Роснефти" и "Газпрома" Игорь Сечин и Алексей Миллер, бизнесмен Геннадий Тимченко и замминистра обороны Василий Осьмаков.
Встреча на высшем уровне проходит в среду в Доме народных собраний. Лидеры намерены обсудить весь комплекс двусторонних отношений, а также актуальные региональные и международные проблемы.
Путин и Си Цзиньпин сначала побеседуют в узком составе - обсудят наиболее важные и чувствительные вопросы двусторонней повестки. Затем российско-китайские переговоры продолжатся в расширенном формате с участием делегаций.