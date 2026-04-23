Путин собрал совещание по развитию Арктической зоны

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг собрал совещание с членами правительства, посвященное развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора.
Совещание проходит в режиме видеоконференции. Главе государства доложат вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, вице-премьер Виталий Савельев, глава "Росатома" Алексей Лихачев, а также председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Северный морской путь и Арктика", губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Предыдущее совещание по развитию Арктики президент провел в марте прошлого года в Мурманске. Путин тогда назвал регион стратегическим для России, отметив, что там перед страной стоят масштабные и системные задачи. Президент обращал внимание на необходимость укрепления транспортной и логистической инфраструктуры, расширения возможностей экономики и бизнеса с обязательной защитой чувствительных арктических экосистем. Путин подчеркивал, что откладывать запуск проектов развития, важных для Арктики и для всей страны, нельзя.
Кроме того, Путин отмечал, что в регионе живут и работают почти 2,5 миллиона россиян, в Арктике формируется 7% ВВП страны и около 11% ее экспорта. При этом существуют колоссальные перспективы для дальнейшего комплексного развития региона, подчеркивал президент.