Путин собрал совещание по развитию Арктической зоны - РИА Новости, 23.04.2026
15:53 23.04.2026 (обновлено: 15:54 23.04.2026)
Путин собрал совещание по развитию Арктической зоны

Путин поводит совещание с членами правительства по развитию Арктической зоны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства России
Президент Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства России
Президент Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин собрал совещание с членами правительства.
  • Оно посвящено развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора.
  • Совещание проходит в режиме видеоконференции.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг собрал совещание с членами правительства, посвященное развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора.
Совещание проходит в режиме видеоконференции. Главе государства доложат вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, вице-премьер Виталий Савельев, глава "Росатома" Алексей Лихачев, а также председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Северный морской путь и Арктика", губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Предыдущее совещание по развитию Арктики президент провел в марте прошлого года в Мурманске. Путин тогда назвал регион стратегическим для России, отметив, что там перед страной стоят масштабные и системные задачи. Президент обращал внимание на необходимость укрепления транспортной и логистической инфраструктуры, расширения возможностей экономики и бизнеса с обязательной защитой чувствительных арктических экосистем. Путин подчеркивал, что откладывать запуск проектов развития, важных для Арктики и для всей страны, нельзя.
Кроме того, Путин отмечал, что в регионе живут и работают почти 2,5 миллиона россиян, в Арктике формируется 7% ВВП страны и около 11% ее экспорта. При этом существуют колоссальные перспективы для дальнейшего комплексного развития региона, подчеркивал президент.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Александр Грушко: Россия даст ответ на вызовы НАТО в Арктике
Вчера, 09:00
 
