Трутнев удивился, что одно яблоко на Чукотке стоит 300 рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер Юрий Трутнев сообщил, что одно яблоко на Чукотке стоит 300 рублей.
- Он попросил Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики объяснить, почему яблоки стоят так дорого, несмотря на закон о северном завозе.
ВЛАДИВОСТОК, 29 апр — РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что одно яблоко на Чукотке обходится в 300 рублей, и попросил объяснений в связи принятым законом о северном завозе, благодаря которому цены на продукты должны снизиться.
Вице-премьер рассказал, что, объезжая объекты в регионе, зашел в один из магазинов и увидел, что яблоки там стоили одну тысячу рублей за килограмм. Он уточнил, что яблоки крупные, и одно такое обходится в 300 рублей.
"Сказать честно, такая цена — производящая впечатление. Я попрошу Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики после доклада губернатора объяснить мне, почему яблоки по 300 рублей за яблоко стоят, потому что мы с вами закон принимали о северном завозе, вы обещали, что завоз удешевит что-то, поможет снизить стоимость", — сказал полпред на совещании.
Он отметил, что если такой цена стала уже после снижения, то "что-то мы не то делаем".
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
15 декабря 2025, 00:16