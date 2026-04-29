09:32 29.04.2026 (обновлено: 11:04 29.04.2026)
Трутнев удивился, что одно яблоко на Чукотке стоит 300 рублей

Трутнев попросил объяснить, почему килограмм яблок на Чукотке стоит 1000 рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер Юрий Трутнев сообщил, что одно яблоко на Чукотке стоит 300 рублей.
  • Он попросил Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики объяснить, почему яблоки стоят так дорого, несмотря на закон о северном завозе.
ВЛАДИВОСТОК, 29 апр — РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что одно яблоко на Чукотке обходится в 300 рублей, и попросил объяснений в связи принятым законом о северном завозе, благодаря которому цены на продукты должны снизиться.
Трутнев в среду в рамках поездки на Чукотку проводит совещание по социально-экономическому развитию округа.
Вице-премьер рассказал, что, объезжая объекты в регионе, зашел в один из магазинов и увидел, что яблоки там стоили одну тысячу рублей за килограмм. Он уточнил, что яблоки крупные, и одно такое обходится в 300 рублей.


"Сказать честно, такая цена — производящая впечатление. Я попрошу Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики после доклада губернатора объяснить мне, почему яблоки по 300 рублей за яблоко стоят, потому что мы с вами закон принимали о северном завозе, вы обещали, что завоз удешевит что-то, поможет снизить стоимость", — сказал полпред на совещании.

Он отметил, что если такой цена стала уже после снижения, то "что-то мы не то делаем".
ЧукоткаРоссияДальний ВостокЮрий ТрутневОбщество
 
 
