Трутнев попросил Путина обеспечить единый оператор северного завоза флотом

"Для повышения надежности и снижения стоимости перевозок, Владимир Владимирович, просим рассмотреть возможность принять решение об обеспечении единого оператора северного завоза собственным флотом", - заявил Трутнев Путину.

Северный завоз - комплекс действий для обеспечения жителей труднодоступных территорий Крайнего Севера жизненно необходимыми товарами, продовольствием, медикаментами и другими грузами, предназначенными для реализации инвестиционных проектов в этих же труднодоступных местностях. Посредством северного завоза обеспечивается снабжение более 3 миллионов человек.