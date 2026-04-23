17:04 23.04.2026
Трутнев попросил Путина обеспечить единый оператор северного завоза флотом

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев попросил президента России Владимира Путина обеспечить единый оператор северного завоза собственным флотом.
Путин в четверг проводит совещание с членами российского правительства, посвященное развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора.
"Для повышения надежности и снижения стоимости перевозок, Владимир Владимирович, просим рассмотреть возможность принять решение об обеспечении единого оператора северного завоза собственным флотом", - заявил Трутнев Путину.
Закон о северном завозе был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 4 августа 2023 года. Правительство РФ назначило АО "Росатом Арктика" единым морским оператором северного завоза.
Северный завоз - комплекс действий для обеспечения жителей труднодоступных территорий Крайнего Севера жизненно необходимыми товарами, продовольствием, медикаментами и другими грузами, предназначенными для реализации инвестиционных проектов в этих же труднодоступных местностях. Посредством северного завоза обеспечивается снабжение более 3 миллионов человек.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Патрушев рассказал о преимуществах Трансарктического коридора
25 ноября 2025, 07:34
 
