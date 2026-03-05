Трутнев сообщил об интересе к конкурсу "Дальний Восток — Земля приключений"

"Я считаю, что мы конкурс будем продолжать. Вот сегодня подведение итогов говорит о том, что у нас в четыре раза за три года увеличилось количество участников конкурса. А это значит, что это интересно людям, а значит, мы должны продолжать эту работу... Уж точно она (номинация "Тропами Победы" - ред.) будет продолжена до победы. Но кроме всего прочего, я считаю, что и дальше мы должны хранить память. Тогда мы будем сильнее, тогда меньше будет желающих испытать нас на прочность", - сказал Трутнев.