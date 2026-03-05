https://ria.ru/20260305/konkurs-2078696513.html
Трутнев сообщил об интересе к конкурсу "Дальний Восток — Земля приключений"
Трутнев сообщил об интересе к конкурсу "Дальний Восток — Земля приключений"
Трутнев сообщил об интересе к конкурсу "Дальний Восток — Земля приключений"
Конкурс "Дальний Восток - Земля приключений" вызывает интерес у участников, значит, он будет продолжен, сообщил журналистам вице-премьер – полпред президента РФ
2026-03-05T11:57:00+03:00
2026-03-05T11:57:00+03:00
2026-03-05T16:00:00+03:00
Трутнев сообщил об интересе к конкурсу "Дальний Восток — Земля приключений"
Трутнев: конкурс "Дальний Восток — Земля приключений" будет продолжен
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Конкурс "Дальний Восток - Земля приключений" вызывает интерес у участников, значит, он будет продолжен, сообщил журналистам вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
В четверг в Национальном центре "Россия" состоялась церемония награждения победителей и призеров III Всероссийского конкурса на лучшее путешествие "Дальний Восток – Земля приключений", в которой приняли участие вице-премьер – полпред президента РФ
в ДФО Юрий Трутнев
и министр РФ по развитию Дальнего Востока
и Арктики Алексей Чекунков
.
"Я считаю, что мы конкурс будем продолжать. Вот сегодня подведение итогов говорит о том, что у нас в четыре раза за три года увеличилось количество участников конкурса. А это значит, что это интересно людям, а значит, мы должны продолжать эту работу... Уж точно она (номинация "Тропами Победы" - ред.) будет продолжена до победы. Но кроме всего прочего, я считаю, что и дальше мы должны хранить память. Тогда мы будем сильнее, тогда меньше будет желающих испытать нас на прочность", - сказал Трутнев.
Конкурс проводится при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО, Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и НКО "Фонд развития социальных инициатив".