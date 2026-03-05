Рейтинг@Mail.ru
Трутнев сообщил об интересе к конкурсу "Дальний Восток — Земля приключений" - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 05.03.2026 (обновлено: 16:00 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/konkurs-2078696513.html
Трутнев сообщил об интересе к конкурсу "Дальний Восток — Земля приключений"
Трутнев сообщил об интересе к конкурсу "Дальний Восток — Земля приключений" - РИА Новости, 05.03.2026
Трутнев сообщил об интересе к конкурсу "Дальний Восток — Земля приключений"
Конкурс "Дальний Восток - Земля приключений" вызывает интерес у участников, значит, он будет продолжен, сообщил журналистам вице-премьер – полпред президента РФ РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T11:57:00+03:00
2026-03-05T16:00:00+03:00
россия
дальний восток
арктика
юрий трутнев
алексей чекунков
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040001478_0:8:3237:1829_1920x0_80_0_0_6feea72d8f481da1c5bcbad5149c7ace.jpg
https://ria.ru/20260121/konkurs-2069285660.html
россия
дальний восток
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040001478_430:0:3161:2048_1920x0_80_0_0_3b1e9a675803085c8c96d1d467c2a49b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дальний восток, арктика, юрий трутнев, алексей чекунков, общество
Россия, Дальний Восток, Арктика, Юрий Трутнев, Алексей Чекунков, Общество
Трутнев сообщил об интересе к конкурсу "Дальний Восток — Земля приключений"

Трутнев: конкурс "Дальний Восток — Земля приключений" будет продолжен

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПолномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Конкурс "Дальний Восток - Земля приключений" вызывает интерес у участников, значит, он будет продолжен, сообщил журналистам вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
В четверг в Национальном центре "Россия" состоялась церемония награждения победителей и призеров III Всероссийского конкурса на лучшее путешествие "Дальний Восток – Земля приключений", в которой приняли участие вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
"Я считаю, что мы конкурс будем продолжать. Вот сегодня подведение итогов говорит о том, что у нас в четыре раза за три года увеличилось количество участников конкурса. А это значит, что это интересно людям, а значит, мы должны продолжать эту работу... Уж точно она (номинация "Тропами Победы" - ред.) будет продолжена до победы. Но кроме всего прочего, я считаю, что и дальше мы должны хранить память. Тогда мы будем сильнее, тогда меньше будет желающих испытать нас на прочность", - сказал Трутнев.
Конкурс проводится при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО, Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и НКО "Фонд развития социальных инициатив".
Кинопленка - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
На конкурсе "Дальний Восток-Земля приключений" рассмотрят почти 900 фильмов
21 января, 12:48
 
РоссияДальний ВостокАрктикаЮрий ТрутневАлексей ЧекунковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала