Трутнев выступит с докладом на совещании Путина с правительством

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, вице-премьер Виталий Савельев, глава "Росатома" Алексей Лихачев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис выступят с докладом на совещании президента России Владимира Путина с кабмином по Арктике, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы ожидаем, что ориентировочно через час-два он проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Повестка дня - профильный вопрос о развитии арктической зоны и трансарктического транспортного коридора, доложит вице-премьер Юрий Петрович Трутнев. Это будет в открытом формате", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что в ходе совещания будет и закрытая часть обсуждения вопроса о развитии арктической зоны и трансарктического транспортного коридора.
"В закрытой части выступит Виталий Савельев, вице-премьер, руководитель "Росатома" Алексей Лихачев и Андрей Чибис, глава Мурманской области, он же руководитель соответствующей комиссии Госсовета, комиссии "Северный морской путь и Арктика", - отметил Песков.