Трутнев выступит с докладом на совещании Путина с правительством

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, вице-премьер Виталий Савельев, глава "Росатома" Алексей Лихачев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис выступят с докладом на совещании президента России Владимира Путина с кабмином по Арктике, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он добавил, что в ходе совещания будет и закрытая часть обсуждения вопроса о развитии арктической зоны и трансарктического транспортного коридора.