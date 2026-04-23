Трутнев выступит с докладом на совещании Путина с правительством - РИА Новости, 23.04.2026
13:39 23.04.2026 (обновлено: 14:18 23.04.2026)
Трутнев выступит с докладом на совещании Путина с правительством

Трутнев и Лихачев выступят с докладом на совещании Путина с правительством

© РИА Новости / Евгений Биятов | Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Архивное фото
Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер Юрий Трутнев выступит с докладом на совещании президента Владимира Путина с правительством.
  • Тема встречи — развитие арктической зоны и трансарктического транспортного коридора.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, вице-премьер Виталий Савельев, глава "Росатома" Алексей Лихачев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис выступят с докладом на совещании президента России Владимира Путина с кабмином по Арктике, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы ожидаем, что ориентировочно через час-два он проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Повестка дня - профильный вопрос о развитии арктической зоны и трансарктического транспортного коридора, доложит вице-премьер Юрий Петрович Трутнев. Это будет в открытом формате", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что в ходе совещания будет и закрытая часть обсуждения вопроса о развитии арктической зоны и трансарктического транспортного коридора.
"В закрытой части выступит Виталий Савельев, вице-премьер, руководитель "Росатома" Алексей Лихачев и Андрей Чибис, глава Мурманской области, он же руководитель соответствующей комиссии Госсовета, комиссии "Северный морской путь и Арктика", - отметил Песков.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Александр Грушко: Россия даст ответ на вызовы НАТО в Арктике
Вчера, 09:00
 
