Трутнев выступил против строительства безальтернативных платных дорог

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Предложение Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов строить платные дороги без бесплатной альтернативы в Дальневосточном федеральном округе является нецелесообразным, сообщила пресс-служба вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
В среду в Telegram-каналах распространилась информация, что Ассоциация инфраструктурных инвесторов и кредиторов направила обращение к вице-премьеру – полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу с предложением разрешить строить платные дороги без бесплатной альтернативы.
«
"Считаю требование законодательства о возможности создания платных автомобильных дорог только в случае обеспечения альтернативного бесплатного маршрута обоснованным и защищающим права граждан. Предложение Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов считаю нецелесообразным", - заявил Трутнев, слова которого приводит пресс-служба.
Как уточнили в пресс-службе Трутнева, причиной обращения отметили "экстремальный" климат, при котором сложно вести какое-либо строительство и привлекать инвестиции. По мнению Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов, если власти поддержат инициативу, новое правило позволит переводить в платный режим в округе и уже существующие дороги после реконструкции.
Ассоциация в своём Telegram-канале сообщила, что председатель думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов назвал инициативу "заслуживающей внимания", но при этом подчеркнул, что она "нуждается в серьёзной проработке".
