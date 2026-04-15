18:58 15.04.2026 (обновлено: 20:43 15.04.2026)
Трутнев выступил против строительства безальтернативных платных дорог

Пункт взимания платы на платной автотрассе. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Предложение Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов строить платные дороги без бесплатной альтернативы в Дальневосточном федеральном округе является нецелесообразным, сообщила пресс-служба вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
В среду в Telegram-каналах распространилась информация, что Ассоциация инфраструктурных инвесторов и кредиторов направила обращение к вице-премьеру – полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу с предложением разрешить строить платные дороги без бесплатной альтернативы.
«

"Считаю требование законодательства о возможности создания платных автомобильных дорог только в случае обеспечения альтернативного бесплатного маршрута обоснованным и защищающим права граждан. Предложение Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов считаю нецелесообразным", - заявил Трутнев, слова которого приводит пресс-служба.

Как уточнили в пресс-службе Трутнева, причиной обращения отметили "экстремальный" климат, при котором сложно вести какое-либо строительство и привлекать инвестиции. По мнению Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов, если власти поддержат инициативу, новое правило позволит переводить в платный режим в округе и уже существующие дороги после реконструкции.
Ассоциация в своём Telegram-канале сообщила, что председатель думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов назвал инициативу "заслуживающей внимания", но при этом подчеркнул, что она "нуждается в серьёзной проработке".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посещает выставку Транспорт России в Гостином дворе в Москве. 20 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Мишустин открыл участок автодороги Донецк – Новоазовск – Седово
20 ноября 2025, 13:06
 
