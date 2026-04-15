Трутнев выступил против строительства безальтернативных платных дорог

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Предложение Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов строить платные дороги без бесплатной альтернативы в Дальневосточном федеральном округе является нецелесообразным, сообщила пресс-служба вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"Считаю требование законодательства о возможности создания платных автомобильных дорог только в случае обеспечения альтернативного бесплатного маршрута обоснованным и защищающим права граждан. Предложение Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов считаю нецелесообразным", - заявил Трутнев, слова которого приводит пресс-служба .

Как уточнили в пресс-службе Трутнева, причиной обращения отметили "экстремальный" климат, при котором сложно вести какое-либо строительство и привлекать инвестиции. По мнению Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов, если власти поддержат инициативу, новое правило позволит переводить в платный режим в округе и уже существующие дороги после реконструкции.