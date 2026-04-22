Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 22.04.2026 (обновлено: 15:09 22.04.2026)
Путин проведет совещание с кабмином на тему Арктики в четверг

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с правительством, основной темой станет развитие арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать третьего апреля Владимир Путин в формате видеоконференции проведёт совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема – развитие арктической зоны России и Трансарктического транспортного коридора", - говорится в сообщении.
С докладами выступят вице-премьер – полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, вице-премьер Виталий Савельев, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, председатель комиссии Государственного совета РФ по направлению "Северный морской путь и Арктика", губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
АрктикаЭкономикаРоссияМурманская областьВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала