Путин проведет совещание с кабмином на тему Арктики в четверг

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с правительством, основной темой станет развитие арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать третьего апреля Владимир Путин в формате видеоконференции проведёт совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема – развитие арктической зоны России и Трансарктического транспортного коридора", - говорится в сообщении.
С докладами выступят вице-премьер – полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, вице-премьер Виталий Савельев, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, председатель комиссии Государственного совета РФ по направлению "Северный морской путь и Арктика", губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.