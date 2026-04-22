Трутнев рассказал о роли Дальнего Востока в создании законов об Арктике

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Свод законов об Арктике создан с учетом опыта Дальнего Востока, поэтому сделан немного, но лучше, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в интервью порталу Arctic.ru.
"Эти территории объединяют сложности. Почему вообще возникло министерство по развитию Дальнего Востока... Решение было принято потому, что развитие этих территорий осложнено целым рядом объективных факторов", - сказал Трутнев.
К таким факторам полпред отнес климатические условия, удалённость территории, энергетику, состояние БАМа и Транссиба и так далее.
"То есть существует целый ряд препятствий для развития экономики и социальной сферы. Я думаю, что Владимир Владимирович (Путин, президент РФ - ред.) принимал это решение исходя из необходимости сохранения целостности страны, для поддержки объективно сложных территорий. Чтобы помочь им подняться до среднероссийского уровня развития", - добавил он.
Он отметил, что в этом отношении Дальний Восток и Арктика близки друг к другу.
"Например, потому что система законов, которую мы принимали для Дальнего Востока, так же близка и для Арктики: она, так сказать, роднится преференциями. Но при этом, скажу откровенно, свод законов об Арктике мы делали уже с опытом Дальнего Востока. Поэтому сделали мы его, может быть, немного, но лучше", - добавил полпред.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" в среду запустила информационный портал Arctic.ru о развитии российской Арктики и Дальнего Востока. Цель проекта - освещение реализации государственных программ развития Арктической зоны России и Дальнего Востока на внутрироссийском и международном уровне.
17 апреля, 15:45