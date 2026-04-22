Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 22.04.2026
Трутнев рассказал о роли Дальнего Востока в создании законов об Арктике

© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трутнев заявил, что свод законов об Арктике создан с учетом опыта Дальнего Востока.
  • Полпред президента РФ в ДФО отметил, что Дальний Восток и Арктика близки друг к другу по ряду объективных факторов, осложняющих развитие территорий.
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Свод законов об Арктике создан с учетом опыта Дальнего Востока, поэтому сделан немного, но лучше, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в интервью порталу Arctic.ru.
"Эти территории объединяют сложности. Почему вообще возникло министерство по развитию Дальнего Востока... Решение было принято потому, что развитие этих территорий осложнено целым рядом объективных факторов", - сказал Трутнев.
К таким факторам полпред отнес климатические условия, удалённость территории, энергетику, состояние БАМа и Транссиба и так далее.
"То есть существует целый ряд препятствий для развития экономики и социальной сферы. Я думаю, что Владимир Владимирович (Путин, президент РФ - ред.) принимал это решение исходя из необходимости сохранения целостности страны, для поддержки объективно сложных территорий. Чтобы помочь им подняться до среднероссийского уровня развития", - добавил он.
Он отметил, что в этом отношении Дальний Восток и Арктика близки друг к другу.
"Например, потому что система законов, которую мы принимали для Дальнего Востока, так же близка и для Арктики: она, так сказать, роднится преференциями. Но при этом, скажу откровенно, свод законов об Арктике мы делали уже с опытом Дальнего Востока. Поэтому сделали мы его, может быть, немного, но лучше", - добавил полпред.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" в среду запустила информационный портал Arctic.ru о развитии российской Арктики и Дальнего Востока. Цель проекта - освещение реализации государственных программ развития Арктической зоны России и Дальнего Востока на внутрироссийском и международном уровне.
Дальний ВостокРоссияАрктикаЮрий Трутнев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала