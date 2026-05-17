Рейтинг@Mail.ru
В Харбине открылось X российско-китайское ЭКСПО - РИА Новости, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:23 17.05.2026 (обновлено: 10:59 17.05.2026)
В Харбине открылось X российско-китайское ЭКСПО

В Харбине открылось юбилейное X российско-китайское ЭКСПО

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкОткрытие российско-китайского ЭКСПО в Харбине
Открытие российско-китайского ЭКСПО в Харбине - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Открытие российско-китайского ЭКСПО в Харбине
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Харбине открылось X российско-китайское ЭКСПО.
  • Тема ЭКСПО — «Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода», а его сроки — с 17 по 21 мая.
  • Российскую делегацию возглавляет заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев, а китайскую — вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин.
ХАРБИН (Китай), 17 мая – РИА Новости. Юбилейное X российско-китайское ЭКСПО открылось в воскресенье в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, в нем принимают участие 16 субъектов РФ, передает корреспондент РИА Новости.
ЭКСПО продлится с 17 по 21 мая, его темой стало "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода". Общая выставочная площадь в этом году достигает 12 тысяч квадратных метров, из которых 5 тысяч квадратных метров - российская экспозиция.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Путин и Си Цзиньпин откроют Годы образования в России и Китае
16 мая, 09:09
Российскую делегацию возглавляет заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, китайскую – вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин.
Провинциями-почетными гостями от китайской стороны в этом году стали южная провинция Гуандун и восточная Цзянси, а городом-почетным гостем от российской стороны - Москва.
От России участие также принимают Амурская, Архангельская, Мурманская, Рязанская, Тверская, Свердловская области, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Республика Бурятия, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Хабаровский край, ХМАО-Югра. Также среди крупнейших участников выставочной экспозиции с российской стороны – ВТБ, "Ростех", Альфа-Банк.
Санья Бэй - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
На острове Хайнань открылась база Китайско-российского института
2 февраля, 09:14
 
РоссияКитайГуандунЮрий ТрутневРостехАльфа-банкХарбинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала