В Харбине открылось X российско-китайское ЭКСПО.

ХАРБИН (Китай), 17 мая – РИА Новости. Юбилейное X российско-китайское ЭКСПО открылось в воскресенье в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, в нем принимают участие 16 субъектов РФ, передает корреспондент РИА Новости.
ЭКСПО продлится с 17 по 21 мая, его темой стало "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода". Общая выставочная площадь в этом году достигает 12 тысяч квадратных метров, из которых 5 тысяч квадратных метров - российская экспозиция.
Российскую делегацию возглавляет заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, китайскую – вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин.
От России участие также принимают Амурская, Архангельская, Мурманская, Рязанская, Тверская, Свердловская области, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Республика Бурятия, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Хабаровский край, ХМАО-Югра. Также среди крупнейших участников выставочной экспозиции с российской стороны – ВТБ, "Ростех", Альфа-Банк.
