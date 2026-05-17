В Харбине открылось X российско-китайское ЭКСПО.

ХАРБИН (Китай), 17 мая – РИА Новости. Юбилейное X российско-китайское ЭКСПО открылось в воскресенье в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, в нем принимают участие 16 субъектов РФ, передает корреспондент РИА Новости.

ЭКСПО продлится с 17 по 21 мая, его темой стало "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода". Общая выставочная площадь в этом году достигает 12 тысяч квадратных метров, из которых 5 тысяч квадратных метров - российская экспозиция.