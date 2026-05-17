Путин обратился к участникам российско-китайского ЭКСПО

Краткий пересказ от РИА ИИ
ХАРБИН (Китай), 17 мая — РИА Новости. Российско-китайское ЭКСПО дает возможность для содержательного диалога сторон, говорится в обращении президента Владимира Путина к участникам выставки в Харбине.
"За прошедшие годы ЭКСПО превратилось в действительно масштабное выставочное мероприятие, которое не только обеспечивает наглядную демонстрацию достижений российско-китайского сотрудничества, но и дает хорошую возможность для прямого, содержательного диалога между представителями наших деловых кругов, государственных ведомств и региональных властей", — подчеркнул глава государства.
"Информативные экспозиции посвящены ключевым областям двусторонней кооперации: энергетике и высоким технологиям, транспорту и логистике, промышленному и аграрному секторам, торгово-экономическим и культурным обменам", — уточнил российский лидер.
Слова Путина на церемонии открытия зачитал заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
Юбилейное X российско-китайское ЭКСПО проходит в Харбине с 17 по 21 мая на площади в 12 тысяч квадратных метров. В нем принимают участие 16 субъектов федерации. Темой выставки этого года стало "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода".