Хабаровский губернатор назвал условие для проектирования моста на Сахалин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Мост на Сахалин начнут проектировать, когда появится достаточное число игроков, способных заполнить его грузом, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.