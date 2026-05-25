22:13 25.05.2026
Будущее России во многом формируется на Дальнем Востоке, заявил Якушев

Якушев назвал Дальний Восток территорией, где формируется будущее России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Владимир Якушев. Архивное фото
Владимир Якушев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дальний Восток — территория, где во многом формируется будущее России, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.
  • Якушев отметил, что развитие Дальнего Востока и Арктики — часть стратегической повестки "Единой России".
  • Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев напомнил, что президент России Владимир Путин в 2013 году обозначил развитие Дальнего Востока в качестве национального приоритета на весь XXI век.
ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Дальний Восток - это территория, где во многом формируется будущее России, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.
В понедельник во Владивостоке начал работу отчетно-программный форум "Единая Россия. Есть результат!", посвященный развитию дальневосточных территорий. Открывая пленарное заседание форума, Якушев отметил, что Дальний Восток - один из ключевых макрорегионов РФ.
"Единая Россия" проведет во Владивостоке форум по развитию Дальнего Востока
"Здесь выход к крупнейшим мировым рынкам, важнейшее пространство промышленного, логистического и демографического роста. Территория, где во многом формируется будущее России", - подчеркнул он.
Якушев отметил, что развитие Дальнего Востока и Арктики - часть стратегической повестки "Единой России".
Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 24 мая напомнил, что президент России Владимир Путин в 2013 году обозначил развитие Дальнего Востока в качестве национального приоритета на весь XXI век.
Путин рассказал о планах по развитию Сибири, Дальнего Востока и Арктики
ПолитикаДальний ВостокРоссияВладивостокВладимир ЯкушевЮрий ТрутневВладимир ПутинЕдиная Россия
 
 
