Будущее России во многом формируется на Дальнем Востоке, заявил Якушев

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Дальний Восток - это территория, где во многом формируется будущее России, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.
В понедельник во Владивостоке начал работу отчетно-программный форум "Единая Россия. Есть результат!", посвященный развитию дальневосточных территорий. Открывая пленарное заседание форума, Якушев отметил, что Дальний Восток - один из ключевых макрорегионов РФ.
"Здесь выход к крупнейшим мировым рынкам, важнейшее пространство промышленного, логистического и демографического роста. Территория, где во многом формируется будущее России", - подчеркнул он.
Якушев отметил, что развитие Дальнего Востока и Арктики - часть стратегической повестки "Единой России".
Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 24 мая напомнил, что президент России Владимир Путин в 2013 году обозначил развитие Дальнего Востока в качестве национального приоритета на весь XXI век.