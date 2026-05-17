Приамурье представило продукцию 10 предприятий на ЭКСПО в Харбине

Губернатор Амурской области Василий Орлов на шестом Российско-Китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству в рамках X Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 мая – РИА Новости. Десять предприятий Приамурья представляют продукцию и инфраструктурные проекты региона на Х Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине, сообщили в правительстве Амурской области.

"Участие в Харбинском ЭКСПО для нас – не просто традиция. Это одна из самых эффективных площадок, где наши компании находят реальных партнеров и договариваются о совместных проектах. Мы представляем на ЭКСПО в Харбине конкурентные преимущества Амурской области: от трансграничной инфраструктуры – это международный автомобильный мост, канатная дорога, "сухой порт", до газохимического кластера, глубокой переработки сои и туристических возможностей "Золотой мили" Благовещенска", – сказал губернатор Приамурья Василий Орлов, чьи слова приводятся в сообщении.

Амурскую делегацию на выставке возглавляет глава региона. В центре внимания на стенде — работа Центра компетенций российско-китайского делового сотрудничества, созданного в Благовещенске по поручению президента России. Также представлена деятельность территорий опережающего развития "Амурская" и международной ТОР "Ровное", уточнили в правительстве.

Выставку открыли заместитель председателя правительства РФ – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и зампред Госсовета КНР Чжан Гоцин. Общая площадь экспозиции составила 12 тысяч квадратных метров, российская часть — 4,5 тысячи квадратных метров, где представлено 250 организаций из 16 регионов страны.

От Амурской области участвуют десять компаний в сфере торговли, логистики, туризма, а также производители меда и уникальной продукции на основе природных экстрактов, уточнили в региональном правительстве.