Трутнев рассказал, почему выбирает для путешествий Дальний Восток
Трутнев рассказал, почему выбирает для путешествий Дальний Восток
Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев рассказал, что для своих путешествий выбирает Дальний Восток.
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев рассказал, что для своих путешествий выбирает Дальний Восток.
В четверг в Национальном центре "Россия" состоялась церемония награждения победителей и призеров III Всероссийского конкурса на лучшее путешествие "Дальний Восток – Земля приключений", в которой принял участие вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
«
"Если у меня возникает свободное время, я всегда путешествую и делаю это по Дальнему Востоку. Скажу честно, не только потому, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поручил мне заниматься развитием Дальнего Востока, а потому, что это безумно красивый край, там действительно есть место для открытий, там можно увидеть много нового и узнать то, из чего рождается наша любовь к Родине", - поделился он.
Конкурс проводится при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО, Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и НКО "Фонд развития социальных инициатив".