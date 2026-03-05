Рейтинг@Mail.ru
Трутнев рассказал, почему выбирает для путешествий Дальний Восток - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:54 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/trutnev-2078782211.html
Трутнев рассказал, почему выбирает для путешествий Дальний Восток
Трутнев рассказал, почему выбирает для путешествий Дальний Восток - РИА Новости, 05.03.2026
Трутнев рассказал, почему выбирает для путешествий Дальний Восток
Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев рассказал, что для своих путешествий выбирает Дальний Восток. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T15:54:00+03:00
2026-03-05T15:54:00+03:00
туризм
россия
дальний восток
арктика
юрий трутнев
алексей чекунков
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763601689_0:201:2925:1846_1920x0_80_0_0_8c9da8098ec8353a1bbddc0d6733d570.jpg
https://ria.ru/20250929/konkurs-2045230625.html
россия
дальний восток
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763601689_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8137101832b88f9ddb0c2272380201d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дальний восток, арктика, юрий трутнев, алексей чекунков, общество
Туризм, Россия, Дальний Восток, Арктика, Юрий Трутнев, Алексей Чекунков, Общество
Трутнев рассказал, почему выбирает для путешествий Дальний Восток

Трутнев: на Дальнем Востоке есть место для открытий, можно увидеть много нового

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев рассказал, что для своих путешествий выбирает Дальний Восток.
В четверг в Национальном центре "Россия" состоялась церемония награждения победителей и призеров III Всероссийского конкурса на лучшее путешествие "Дальний Восток – Земля приключений", в которой принял участие вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
«
"Если у меня возникает свободное время, я всегда путешествую и делаю это по Дальнему Востоку. Скажу честно, не только потому, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поручил мне заниматься развитием Дальнего Востока, а потому, что это безумно красивый край, там действительно есть место для открытий, там можно увидеть много нового и узнать то, из чего рождается наша любовь к Родине", - поделился он.
Конкурс проводится при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО, Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и НКО "Фонд развития социальных инициатив".
Маяк Токаревского - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
На Дальнем Востоке появилась интерактивная карта туристических маршрутов
29 сентября 2025, 20:17
 
ТуризмРоссияДальний ВостокАрктикаЮрий ТрутневАлексей ЧекунковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала