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Биография Ольги Васильевой
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РИА Новости

Биография Ольги Васильевой

01:32 13.01.2020
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© РИА Новости / ТК "Городской телеканал" / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Ольга Васильева выступает на итоговом заседании коллегии министерства просвещения РФ по вопросу "Об итогах деятельности министерства просвещения Российской Федерации за 2018 год и задачах на 2019 год"
Министр просвещения РФ Ольга Васильева выступает на итоговом заседании коллегии министерства просвещения РФ по вопросу Об итогах деятельности министерства просвещения Российской Федерации за 2018 год и задачах на 2019 год
© РИА Новости / ТК "Городской телеканал"
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Министр просвещения Российской Федерации Ольга Юрьевна Васильева родилась 13 января 1960 года в Бугульме (Татарстан).
В 1979 году окончила дирижерско-хоровое отделение Московского государственного института культуры, в 1987 году – исторический факультет Московского государственного заочного педагогического института (ныне Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова), в 2007 году – Дипломатическую академию МИД России по специальности "Международные отношения".
В 1990 году защитила кандидатскую диссертацию по теме: "Советское государство и патриотическая деятельность Русской православной церкви в годы Великой Отечественной войны", в 1999 году – докторскую диссертацию на тему "Русская православная церковь в политике Советского государства в 1943-1948 годах".
В 1979-1982 годах Васильева работала учителем пения в школах № 578 и № 91 города Москвы, в 1982-1987 годах – учителем истории в московской школе № 91.
В 1990-2004 годах прошла путь от младшего научного сотрудника Института истории Академии наук СССР до ведущего научного сотрудника и руководителя Центра истории религии и церкви Института российской истории РАН.
В 2002 году возглавила кафедру религиоведения Российской академии государственной службы при президенте РФ.
В 2012 году она была назначена на должность заместителя директора департамента культуры правительства РФ.
В 2013 году Васильева заняла пост заместителя начальника управления президента РФ по общественным проектам.
19 августа 2016 года указом президента РФ назначена министром образования и науки.
С 18 мая 2018 года Васильева занимает пост министра просвещения Российской Федерации.
Ольга Васильева – профессор (2005), под ее руководством подготовлены и защищены три докторские и свыше 25 кандидатских диссертаций. Автор более 160 научных статей.
Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса (2014).
Имеет ведомственные награды.
Замужем, есть дочь.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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