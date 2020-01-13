Биография Ольги Васильевой

Министр просвещения РФ Ольга Васильева выступает на итоговом заседании коллегии министерства просвещения РФ по вопросу "Об итогах деятельности министерства просвещения Российской Федерации за 2018 год и задачах на 2019 год"

Министр просвещения Российской Федерации Ольга Юрьевна Васильева родилась 13 января 1960 года в Бугульме (Татарстан).

В 1979 году окончила дирижерско-хоровое отделение Московского государственного института культуры, в 1987 году – исторический факультет Московского государственного заочного педагогического института (ныне Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова), в 2007 году – Дипломатическую академию МИД России по специальности "Международные отношения".

В 1990 году защитила кандидатскую диссертацию по теме: "Советское государство и патриотическая деятельность Русской православной церкви в годы Великой Отечественной войны", в 1999 году – докторскую диссертацию на тему "Русская православная церковь в политике Советского государства в 1943-1948 годах".

В 1979-1982 годах Васильева работала учителем пения в школах № 578 и № 91 города Москвы, в 1982-1987 годах – учителем истории в московской школе № 91.

В 1990-2004 годах прошла путь от младшего научного сотрудника Института истории Академии наук СССР до ведущего научного сотрудника и руководителя Центра истории религии и церкви Института российской истории РАН.

В 2002 году возглавила кафедру религиоведения Российской академии государственной службы при президенте РФ.

В 2012 году она была назначена на должность заместителя директора департамента культуры правительства РФ.

В 2013 году Васильева заняла пост заместителя начальника управления президента РФ по общественным проектам.

19 августа 2016 года указом президента РФ назначена министром образования и науки.



Ольга Васильева – профессор (2005), под ее руководством подготовлены и защищены три докторские и свыше 25 кандидатских диссертаций. Автор более 160 научных статей. С 18 мая 2018 года Васильева занимает пост министра просвещения Российской Федерации.Ольга Васильева – профессор (2005), под ее руководством подготовлены и защищены три докторские и свыше 25 кандидатских диссертаций. Автор более 160 научных статей.

Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса ( 2014 ).

Имеет ведомственные награды.

Замужем, есть дочь.